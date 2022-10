Lavender Haze di Taylor Swift: testo, traduzione e significato della canzone

Lavender Haze apre il nuovo album di Taylor Swift, Midnights. Ecco testo, traduzione e significato della canzone d’amore e di denuncia sociale che inaugura la nuova Taylor Swift Era.

Testo di Lavender Haze, in Midnights di Taylor Swift

[Intro]

Meet me at midnight

[Verse 1]

Staring at the ceiling with you

Oh, you don’t ever say too much

And you don’t really read into

My melancholia

[Pre-Chorus]

I been under scrutiny

You handled it beautifully

All this shit is new to me

[Chorus]

I feel the lavender haze creeping up on me

Surreal

I’m damned if I do give a damn what people say

No deal

The 1950s shit they want from me

I just wanna stay in that lavender haze

[Verse 2]

All they keep asking me

Is if I’m gonna be your bride

The only kinda girl they see

Is a one-night or a wife

[Pre-Chorus]

I find it dizzying

They’re bringing up my history

But you weren’t even listening

[Chorus]

I feel the lavender haze creepin’ up on me

Surreal

I’m damned if I do give a damn what people say

No deal

The 1950s shit they want from me

I just wanna stay in that lavender haze

[Bridge]

Talk your talk and go viral

I just need this love spiral

Get it off your chest

Get it off my desk (Get it off my desk)

Talk your talk and go viral

I just need this love spiral

Get it off your chest

Get it off my desk

[Chorus]

I feel the lavender haze creeping up on me

Surreal

I’m damned if I do give a damn what people say

No deal

The 1950s shit they want from me

I just wanna stay in that lavender haze

[Outro]

Get it off your chest

Get it off my desk

The lavender haze

I just wanna stay

I just wanna stay in that lavender haze

Traduzione del testo di Lavender Haze

[Intro]

Incontriamoci a mezzanotte

[Verse 1]

Fissando il soffitto con te

Oh, non parli molto

E in realtà non leggi

nella mia malinconia

[Pre-Chorus]

Sono stata sotto scrutinio

L’hai gestito magnificamente

E questa è una novità per me

[Chorus]

Sento la foschia della lavanda insinuarsi su di me

Surreale

Sarei maledetta se mi importasse di quello che dice la gente

Non esiste

Questa merda degli anni ’50 che vogliono da me

Voglio solo stare in quella foschia di lavanda

[Verse 2]

Tutto quello che continuano a chiedermi

è se sarò la tua sposa

L’unico tipo di donna che vedono

È una tipa da una notte oppure una moglie

[Pre-Chorus]

Lo trovo vertiginoso

Stanno tirando fuori la mia storia

Ma tu non stavi neanche ascoltando

[Chorus]

Sento la foschia della lavanda insinuarsi su di me

Surreale

Sarei maledetta se mi importasse di quello che dice la gente

Non esiste

Questa merda degli anni ’50 che vogliono da me

Voglio solo stare in quella foschia di lavanda

[Bridge]

Dì quello che vuoi dire e diventa virale

Io ho solo bisogno di questa spirale d’amore

Togliti questo peso dal petto

Toglilo dalla mia scrivania

Dì quello che vuoi dire e diventa virale

Io ho solo bisogno di questa spirale d’amore

Togliti questo peso dal petto

Toglilo dalla mia scrivania

[Chorus]

Sento la foschia della lavanda insinuarsi su di me

Surreale

Sarei maledetta se mi importasse di quello che dice la gente

Non esiste

Questa merda degli anni ’50 che vogliono da me

Voglio solo stare in quella foschia di lavanda

[Outro]

Togliti questo peso dal petto

Toglilo dalla mia scrivania

La foschia color lavanda

Voglio solo stare

Voglio solo stare in questa foschia di lavanda

Significato di Lavender Haze, la nuova canzone di Taylor Swift

Taylor Swift ha spiegato di aver scoperto il termine Lavender Haze guardando un episodio della serie Mad Men, specchio della società americana degli anni ’50 e ’60 che racconta, tra le altre cose, il credo del mondo lavorativo in retrogradi stereotipi di genere.

Il significato dell’espressione Lavender Haze avrebbe ispirato l’omonima canzone:

L’ho cercato perché pensavo che suonasse bene, e ho scoperto che era una frase comune usata negli anni ’50 con cui descrivevano semplicemente l’essere innamorati. Ad esempio, se eri nella foschia della lavanda, significava che eri in quel bagliore d’amore onnicomprensivo – e ho pensato che fosse davvero bello.

Oltre ad essere un inno all’amore, Lavender Haze menziona anche la necessità di superare gli stereotipi legati ai ruoli di genere, tutti le chiedono quando si sposerà (All they keep asking me is if I’m gonna be your bride), ma questa concezione riduttiva della donna che può essere solo moglie o compagna di una notte (The only kinda girl they see is a one-night or a wife) le sta stretta: No deal the 1950s shit they want from me.