A mezzanotte in punto Taylor Swift ha rilasciato il suo nuovo album, Midnights: 13 brani per raccontare le storie di 13 notti insonni. Ma c’è una sorpresa.

Il rilascio di Midnights: il nuovo album di Taylor Swift

Spotify ha smesso di funzionare per qualche minuto quando Taylor Swift ha rilasciato il suo nuovo disco, tanto era atteso Midnights e i suoi 13 brani, storie di 13 notti insonni.

Il decimo album dell’artista non ha deluso le aspettative: il sound complessivo segna un ritorno al pop di 1989 e Reputation; con testi che oscillano tra inni all’amore e piani di vendetta.

Per questo nuovo disco, Taylor Swift ha collaborato innanzitutto con il suo partner in crime dai tempi di 1989, Jack Antonoff, ma compaiono anche altri nomi di una certa rilevanza tra i crediti dell’album, come Sam Dew, Sounwave, Zoe Kravitz, Sharp Stick.

Tra i crediti anche il nome di William Bowery, pseudonimo di Joe Alwyn: attore nonché compagno di vita di Taylor Swift. Non è la prima volta che William Bowery collabora con Swift sul piano professionale: Betty ed Exile (feat. Bon Iver) hanno la sua firma, così come Champagne Problems, Coney Island ed Evermore. In Midnights il suo nome compare tra i crediti di Sweet Nothing.

Taylor Swift sorprende con 7 brani extra rilasciati a sorpresa: Midnights (3am Edition)

Taylor Swift aveva precedentemente rivelato la tracklist di Midnights attraverso una serie su TikTok chiamata Midnights MayHem With Me: i brani dovevano essere 13 per un totale di 44 minuti di ascolto.

La superstar aveva altresì anticipato una “sorpresa caotica” prevista per il giorno del rilascio. In molti hanno pensato si trattasse dell’annuncio del tour, che è stato però confermato sul sito ufficiale di Swift qualche giorno prima del rilascio del disco.

Pochi minuti fa, alle 3 del mattino ora americana, Taylor Swift scatena effettivamente il caos, rilasciando a sorpresa una nuova edizione di Midnights che comprende 7 brani extra per un totale di 20 canzoni. La versione estesa dell’album è intitolata: Midnights (3am Edition).

La trackslist completa di Midnights, il nuovo album di Taylor Swift

Di seguito la tracklist di Midnights (3am Edition), di cui le ultime 7 canzoni (dalla traccia 14 alla 20) sono i brani extra rilasciati a sorpresa da Taylor Swift.

Lavender Haze Maroon Anti-Hero Snow On The Beach You’re On Your Own, Kid Midnight Rain Question…? Vigilante Shit Bejeweled Labyrinth Karma Sweet Nothing Mastermind The Great War Bigger Than The Whole Sky Paris High Infidelity Glitch Would’ve, Could’ve, Should’ve Dear Reader

Dove ascoltare Midnights di Taylor Swift, fuori ora

Midnights di Taylor Swift è ora disponibile all’ascolto su tutte le piattaforme streaming.

Spotify ha pubblicato sul suo account Twitter il link alla nuova edizione di Midnights completa dei 20 brani.

È possibile acquistare la copia fisica del nuovo disco di Taylor Swift, Midnights, sul sito ufficiale di Universal Music Italia; è comunque disponibile anche su Amazon. Acquistabili anche Vinili in versioni differenti.