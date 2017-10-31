Lavorare a Dubai: impiego e carriera con offerta di lavoro senza esperienza

Il lavoro dei sogni esiste! Una nuova allettante offerta per i disoccupati che vogliono cambiare vita arriva dall'estero, da Dubai per la precisione, dove sono richiesti agenti immobiliari anche senza esperienza per 233mila euro all'anno

Azienda di Dubai cerca personale senza esperienza

Il lavoro fisso non esiste e sempre più persone sono costrette ad inventarsi un impiego per arrivare a fine mese. Oggi però c'è una possibilità ma solo per i coraggiosi. Una nota azienda che ha sede nel Regno Unito, la Allsopp & Allsopp, è alla ricerca di agenti immobiliari a Dubai. I candidati non devono avere esperienza ma essere motivati ed entusiasti per il lavoro. Il contratto annuale prevede uno stipendio di 200.000 sterline l'anno, pari a 233.000 euro circa. L'azienda offre la sua disponibilità anche per aiutare a cercare una sistemazione.

Allsopp & Allsopp: possibilità di carriera a Dubai

Le ultime news sono ancora più allettanti della stessa offerta di lavoro perché pare che l'azienda sia disposta a far crescere i dipendenti con possibilità di guadagnare anche 300mila sterline all'anno. Il 14 novembre è previsto un incontro a Liverpool per valutare le candidature pervenute. Se siete interessati mandate il vostro curriculum all'indirizzo mail: [email protected]. Sul blog Investire a Dubai inoltre è spiegato che il settore turistico è in forte crescita e conviene investire in immobili. I responsabili della risorse umane dell’Allsopp&Allsopp invece hanno comunicato che hanno lavorato a importanti piani di ampliamento proprio per Dubai ecco perché sono alla ricerca di agenti immobiliari.

Questa è solo l'ultima delle offerte di lavoro all'estero che destano curiosità, qualche tempo fa infatti si cercava un custode per Inchcolm Island, isola deserta scozzese a Nord di Edimburgo. In quel caso era richiesta una forte predisposizione alla solitudine visto che il guardiano doveva vivere per 8 mesi all'anno da solo e dare informazioni ai turisti.