Starbucks offerte di lavoro in Italia: dove lavorare, posizioni aperte e come candidarsi e inviare il CV

di Redazione 08/03/2017

Starbucks, la catena di caffetterie USA, è pronta ad aprire anche in Italia. Da anni corre voce di una imminente apertura di punti vendita in territorio italiano, vista la grande popolarità acquisita in tutto il mondo, un vero e proprio punto i riferimento per i viaggiatori che spostandosi spesso da una città all’altra, hanno voglia di un caffè o una particolare bevanda calda e fredda: chi non conosce il frappuccino? Inoltre, la possibilità di lavorare comodamente al pc grazie al WI-Fi libero e consumare, magari acquistando del merchandise con il logo, ha dato alito a polemiche. Ma chi cerca offerte di lavoro vede una opportunità unica: di seguito, ecco dove si può lavorare, le posizioni aperte e come candidarsi e inviare il CV. Finalmente anche in Italia avremo il frappuccino di Starbucks, oltre che offerte di lavoro e ricoprire le posizioni aperte ricercate da questa azienda internazionale. L’avventura di Starbucks in Italia prenderà il via proprio da Milano, esattamente a Piazza Cordusio, ma già entro i prossimi cinque anni si prevede l’apertura di ulteriori punti vendita a Roma, Verona e Venezia. Tutti coloro che desiderano candidarsi per la sede milanese, non dovranno far altro che seguire di tanto in tanto l’area del sito ufficiale dedicata alla ricerca di nuovo personale. Da qui, sarà possibile selezionare il ruolo per cui si vorrà inviare la propria candidatura. Barista, store manager e direttore sono le classiche figure lavorative più gettonate della catena di caffetterie. Per ottenere una occupazione come barista non è richiesta esperienza, ma il consiglio è approfondire la storia del negozio e imparare fin subito i nomi e dei prodotti più in voga, nonché iniziare a studiare l’inglese. Al momento, per Starbucks Italia non sono aperte delle offerte di lavoro per i futuri punti vendita. E’ comprensibile, viste le polemiche scatenate per il solo fatto di aver abbellito Piazza Duomo con delle palme, che i vertici vogliano prima definire l’apertura della sede di Milano prima di far partire le candidature per le offerte di lavoro e diffondere le modalità e presentazione del CV. Anche nel Belpaese avremo quindi 50 sfumature di Frappuccino?

