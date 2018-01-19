Lavoro domestico 2018, aumento stipendio per badanti e colf
Cresceranno anche se ai minimi termini in confronto al 2017, i minimi retributivi inerenti ai lavori di colf e badanti. La novita' può partire gia' dalla busta paga di Gennaio 2018. Per i datori di lavoro domestico che già hanno l'impegno di versare stipendi più elevati per la presenza di un superminimo assorbibile la retribuzione non varierà.
Lavoro domestico: al via l'aumento degli stipendiIn questo modo gli stipendi delle collaboratrici domestiche e delle badanti subiranno un amento, se pur davvero basso, per questo nuovo anno e valido gia' da Gennaio 2018. Ciò grazie all'adeguamento alla variazione dell'indice Istat, secondo cui gli aumenti andranno a sfiorare solamente lo 0,60% in più. La riunione della Commissione Nazionale presso il Ministero del Lavoro con la Federazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico, e con tutte le altre associazioni che la caratterizzano ( tipo Assindatcolf, Nuova Collaborazione, A.D.L.D. e A.D.L.C.), è stata lo scorso 17 gennaio e ha stilato delle nuove tabelle che prevedono l'aumento degli stipendi all'inflazione, così come stabilito nel Contratto Collettivo nazionale del settore .
A quanto ammonta l'aumento di stipendio per il lavoro domestico???Secondo i calcoli sia le colf che le badanti ( ma anche le baby sitter) saranno inquadrate nel livello B ricevendo in busta paga un aumento di stipendio di circa 4 centesimi sulla retribuzione oraria, per un ammontare mensile di circa 5 euro. Questo vale per coloro che non convivono coi datori. Invece, per quanto riguarda l' assistenza a persone non autosufficienti che necessitano della presenza stabile, lo stipendio mensile subira' un aumento mensile di circa 6,18 euro. La Fidaldo ci ha tenuto a sottolineare che l’aumento si riferisce solamente a coloro che retribuiscono la colf o la badante sulla base delle tariffe sindacali. Per i datori di lavoro domestico che già versano stipendi più alti per la presenza di un superminimo assorbibile, la retribuzione resta la stessa
