Instagram ultimo aggiornamento come WhatsApp, visibile l'ultimo accesso alla app

di Redazione 19/01/2018

Introdotta sul social delle foto la funzione Mostra lo stato di attività, molto simile a quella che già c'è su Facebook e WhatsApp, ma può essere disattivata per la privacy dei propri utenti. Instagram introduce ultimo accesso Instagram, la popolare app per condividere foto e video, ha aggiunto una nuova funzione che permette alle persone che seguite di vedere quand’è l’ultima volta che avete usato l’applicazione. La nuova funzione si chiama “Mostra lo stato di attività” ed è visibile nella sezione dei messaggi diretti, dove, sotto al nome di ogni contatto, è indicato da quanto tempo quella persona non è più attiva su Instagram. Insomma, il popolare social delle foto è simile a quella del mostrare l’ultimo accesso, disponibile su Facebook Messenger e WhatsApp, le due popolarissime applicazioni di messaggistica istantanea di proprietà di Mark Zuckerberg, ma con delle piccole differenze. Come funziona Mostra ultime attività Instagram L’attivazione del nuovo aggiornamento Instagram per tutti gli utenti può essere disattivata. È importante comunque capire che su Instagram lo stato di attività di un utente è visibile solo alle persone che quell’utente segue e con cui ha scambiato messaggi diretti. Detto in parole povere, si può visionare l’ultima volta in cui sono state online solo delle persone che ci seguono e con cui si ha messaggiato, ma non è dato sapere , quando è o è stato online un utente che non ci segue. Quindi, stalker social, moderate l’entusiasmo, a meno che non prendiate coraggio e scrivete direttamente all’oggetto del proprio desiderio… Come disattivare ultimo accesso Instagram per la privacy Per disattivare la nuova funzione di Instagram data dal nuovo aggiornamento, presente sugli store iOS e Android, bisogna andare sulla pagina dell’app dedicata al proprio profilo (per essere chiari,quella nel menù dell’app è indicata con il simbolo di un omino), poi aprire il menù delle impostazioni toccando i tre pallini in alto a destra su Android o il simbolo del sole su iPhone) e scorrere in basso fino a che non si trova la voce “Mostra lo stato di attività”. Non si deve fare altro che spostare l’interruttore da destra a sinistra per interrompere la condivisione dell’ultimo accesso, ma così si perderà anche la possibilità di vedere gli stati di attività dei propri amici.

