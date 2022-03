Amici 21 puntata di oggi 6 marzo: chi è andato al serale?

Amici 21 si rinnova in uno dei suoi ultimi appuntamenti prima dell’inizio del serale. Si tratta di un momento importantissimo per tutti gli allievi della casa di Amici, programma televisivo condotto da Maria De Filippi e, per questo motivo, sono tante le sfide che riguardano gli allievi in occasione della puntata di oggi 6 marzo 2022. Ad ottenere la maglia sono stati in tanti, a seguito di numerose prove di grandissimo valore che hanno emozionato il pubblico e convinto i professori. Ma chi è andato al serale tra gli allievi di Amici 21 e chi ha ottenuto la maglia tanto attesa?

Amici 21 chi è andato al serale? Gli artisti che hanno ottenuto una maglia

Come riportato direttamente da Amici attraverso il suo account Twitter, la puntata di oggi 6 marzo 2022 ha portato tanti artisti ad ottenere la maglia del serale di Amici 21. Sono state numerose le prove di grandissimo livello, che hanno convinto i professori ed emozionato il pubblico. In particolar modo, nella categoria di ballo, c’è stato un grandissimo valore espresso da parte degli artisti attraverso la categoria “La mia specialità”, che ha permesso agli artisti di confrontarsi tramite balli appartenenti al proprio repertorio.

Anche tra i cantanti ci sono stati artisti che sono andati al serale di Amici 21 grazie a grandi prove. Ecco quali sono i cantanti e i ballerini di Amici 21 che sono andati al serale oggi nella puntata del 6 marzo 2022.

Cantanti di Amici 21 che sono andati al serale

I cantanti di Amici 21 si sono confrontati attraverso una gara cover, che ha coinvolto Calma, Crytical, Gio Montana, LDA e Luigi. La grande prova dei cantanti è stata giudicata da Cristiano Malgioglio, che ha stilato la classifica finale in base al talento degli artisti mostrato in termini di cover. A stupire particolarmente tutti è stato Luigi, allievo di Rudy Zerbi, che ha convinto Cristiano Malgioglio e i professori grazie alla sua splendida interpretazione medley realizzata con voce e chitarra.

Proprio Luigi è il cantante di Amici 21 che è andato al serale, ottenendo la tanto ambita maglia del serale del programma televisivo condotto da Maria De Filippi. Anche LDA, dopo una lunga attesa, ha finalmente conquistato la maglia del serale dove potrà concorrere grazie al suo grande talento.

Ballerini di Amici 21 che sono andati al serale

Anche la gara di ballo organizzata ad Amici 21 è stata particolarmente convincente, al fine di scegliere quali ballerini potessero andare al serale. A differenza dei cantanti, i ballerini si sono destreggiati grazie al loro repertorio, nella sfida di danza “La mia specialità” che ha portato tutti i ballerini di Amici 21 a confrontarsi sul loro repertorio. Ad avere la meglio è stato Leonardo che, sulle note di Hit the road Jack, ha mostrato tutto il suo grandissimo talento e stile conquistando la maglia del serale. E’, dunque, Leonardo il ballerino di Amici 21 andato al serale.