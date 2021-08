Le forniture e i servizi di Orn Srl per le aziende

Orn è una realtà aziendale solida ed efficiente, che sta avendo la possibilità di collaborare come partner in progetti importanti. Muovendosi dal suo raggio di azione proprio, che è costituito dal Canavese, ormai si sta espandendo in tutta Italia, offrendo servizi importanti soprattutto incentrati sulle forniture. Ma di quali forniture in particolare si occupa questa azienda? Orn riesce a fornire prodotti di qualità per quanto riguarda l’industria, l’agricoltura e le attività artigianali e può contare su un team di lavoro affidabile, in modo da riuscire a soddisfare tutte le esigenze dei clienti. Scopriamone di più, per metterne in luce le caratteristiche.

Le forniture messe a disposizione da Orn

Come si può vedere sul sito Ornsrl.it, gli articoli tecnici che questa azienda mette a disposizione sono veramente dedicati a soddisfare i vari bisogni propri di molte realtà. Orn riesce a mettere a disposizione anche delle attrezzature e delle componenti speciali e si occupa, come abbiamo già specificato, di forniture di ogni tipo.

Nel suo vasto magazzino, che è grande più di 3.000 metri quadri, riesce a detenere tantissimi prodotti per rispondere meglio ai bisogni dei clienti. Anche sul sito internet è disponibile un vasto catalogo che può servire per la scelta. Infatti attraverso le sezioni del sito i clienti di questa azienda possono orientarsi nel trovare più informazioni sui prodotti di qualità che possono acquistare.

Ci sono le forniture industriali, che mettono a disposizione moltissimi articoli sia per le industrie che per le officine. Nel suo magazzino Orn presenta anche ricambi, accessori e articoli per il lavoro nei campi, per gli allevamenti e per le aziende agricole in generale. E poi non sono da dimenticare le forniture per attività commerciali e artigianali, come per esempio l’abbigliamento da lavoro, la minuteria e l’attrezzatura per svolgere le attività stesse.

L’azienda di cui stiamo parlando si impegna a rispettare i tempi di consegna, ma non è soltanto una promessa, perché nella realtà dei fatti gli obiettivi anche per quanto riguarda il rispetto delle tempistiche vengono sempre mantenuti e tutto ciò costituisce un motivo di orgoglio per la squadra di lavoro. Inoltre con Orn si possono programmare le forniture, ottenendo così un notevole risparmio di tempo e di costi.

Il supporto tecnico sempre a disposizione

Orn si impegna anche a fornire supporto tecnico 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Infatti interviene anche nei casi di fermo macchine, prestando assistenza, per evitare che il tutto incida sulle attività produttive. Quindi non si tratta soltanto di approntare delle forniture tecniche, ma si tratta di intervenire in maniera diretta in pochissimo tempo per dare la possibilità alle varie aziende che si affidano a questa realtà di usufruire di tanti servizi importanti. Fra questi servizi possiamo citare sicuramente le manutenzioni programmate, nel rispetto delle esigenze dei clienti.

Inoltre Orn si occupa di eseguire lavorazioni per conto di terzi. Anche i servizi innovativi su cui Orn Srl sta puntando ultimamente costituiscono un ruolo di primo piano nel fare in modo che questa realtà aziendale si consolidi sempre di più, ponendosi come un punto cruciale a cui rivolgersi per diverse necessità.

Dalla gestione del magazzino alle forniture speciali, dal supporto tecnico alle forniture industriali per l’agricoltura e per le attività artigianali, Orn è sempre al nostro fianco, garantendoci prodotti e servizi sempre di ottima qualità.

La gamma completa dei prodotti forniti da Orn è pensata e realizzata per venire incontro a tutte le richieste, senza contare le riparazioni e le lavorazioni di carpenteria che vengono gestite da un team di tecnici specializzati, in modo da raggiungere nel più breve tempo possibile i risultati desiderati da tutti i clienti che si rivolgono a questa azienda.