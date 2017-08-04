Le leccate del cane possono essere fatali

Farsi baciare dall’animale può provocare la morte a causa del Capnocytophaga Canimorsus

Lepossono essere mortali per i padroni, specie se soffrono di seri problemi di salute. E’ quanto emerge da uno studio inglese che evidenzia come la lingua dei nostri amici a quattro zampe possa contenere una vastità di batteri, derivati dal rovistare nella spazzatura o presi dal contatto con altri cani e la visita a luoghi sporchi e conA lanciare l’allarme, John Oxford, docente di virologia e batteriologia presso la: i pelosetti possono essere considerati membri della famiglia, ma bisogna stare attenti all’igiene e non farsi “baciare” da loro se si vuole mantenere la salute, perché la loro bocca è un ricettacolo di germi e batteri di ogni tipo. Uno dei batteri più pericolosi si chiama, un batterio che può essere fatale: esso può provocare infezioni gravi che possono portare alla. E’ un microrganismo che si trasmette facilmente all’uomo, specie con le leccate del cane, e provoca diversi sintomi simili ad altre patologie, comeIldi patologie del cane all’uomo aumenta se l’amico a quattro zampe è stato adottato da unin quanto più vulnerabili ed esposti alle infezioni per tutta la loro vita, nonostante i controlli veterinari. Con questo non vuol dire che bisogna abbandonare gli animali o non adottare, semplicemente avere più accortezza e seguire una, pulendo la bocca del cane, fargli fare il bagnetto con regolarità e impedendo a Fido di rovistare tra l’immondizia. Anche i cani di razza e cresciuti in allevamento possono essere portatori di Capnocytophaga Canimorsus ed essere fonte di infezione se non curati a dovere.