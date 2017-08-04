Truffa prepagata da ricaricare: un arresto a Garda
di Redazione
04/08/2017
Arrestato un uomo di 48 anni in fragranza di reatoUn 48enne napoletano è stato arrestato e un complice denunciato per una truffa perpetrata nella zona del Garda. Il meccanismo era facile e semplice, ovvero il primo entrava in tabaccheria con la tessera del codice fiscale intestato a una terza persona e le banconote necessarie, faceva ricaricare la tessera prepagata e poi scappava senza dare i soldi al commerciante. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Salò lo hanno arrestato mentre cercava di ricaricare 350 Euro in un tabacchino a Gardone Riviera. La scusa era sempre la stessa, ovvero al momento di pagare, l’uomo diceva di aver dimenticato i due Euro del costo del servizio e faceva finta di andare a prenderli, quando invece si dava alla fuga con il complice che lo aspettava in auto per scappare. Stavolta, però, il gestore ha chiamato il 112 dando precisa descrizione dell’automobile e del truffatore e le Forze dell’Ordine hanno potuto fermarla grazie a una pattuglia diretta a Salò.
Truffa carta prepagata a Garda, altro raggiro in tabaccheriaNon è finita qui, perché durante la perquisizione dell’automezzo e dei due truffatori, i Carabinieri hanno scoperto 100 Euro in contanti, ora sotto sequestro, e accusato il 48enne partenopeo di una truffa simile avvenuta in una tabaccheria di Manerba del Garda. Purtroppo in quel caso, il gestore non è stato in grado di fermarlo in tempo e la truffa è stata perpetrata anche per l’ingenuità dello stesso. Il filo conduttore è sempre una tabaccheria vuota con dietro il banco persone anziane. L’uomo di 48 anni è stato citato in giudizio per direttissima al tribunale di Brescia, il quale ha disposto l’obbligo di dimora in un comune napoletano.
