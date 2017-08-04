Truffa prepagata da ricaricare: un arresto a Garda

Arrestato un uomo di 48 anni in fragranza di reato

Truffa carta prepagata a Garda, altro raggiro in tabaccheria

Un 48enne napoletano è stato arrestato e un complice denunciato per unaperpetrata nella zona del. Il meccanismo era facile e semplice, ovvero il primo entrava in tabaccheria con laintestato a una terza persona e le banconote necessarie, faceva ricaricare lae poi scappava senza dare i soldi al commerciante. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Salò lo hanno arrestato mentre cercava di ricaricare 350 Euro in un tabacchino a. La scusa era sempre la stessa, ovvero al momento di pagare, l’uomo diceva di aver dimenticato idel costo del servizio e faceva finta di andare a prenderli, quando invece si dava allacon il complice che lo aspettava in auto per scappare. Stavolta, però, il gestore ha chiamato il 112 dando precisa descrizione dell’automobile e dele lehanno potuto fermarla grazie a una pattuglia diretta aNon è finita qui, perché durante ladell’automezzo e dei due truffatori, i Carabinieri hanno scoperto 100 Euro in contanti, ora sotto sequestro, e accusato il 48enne partenopeo di una truffa simile avvenuta in una. Purtroppo in quel caso, il gestore non è stato in grado di fermarlo in tempo e la truffa è stata perpetrata anche per l’ingenuità dello stesso. Il filo conduttore è sempre una tabaccheria vuota con dietro il banco persone anziane. L’uomo di 48 anni è stato citato in giudizio per direttissima al, il quale ha disposto l’obbligo di dimora in un comune napoletano.