Non tutti i compleanni sono uguali e non tutti gli invitati hanno un rapporto analogo con il festeggiato: per questo motivo, talvolta può capitare di non sapere che cosa regalare per un determinato compleanno, dal momento che mancano le idee o che, semplicemente, si vuole evitare di fare regali particolarmente banali come profumi o buoni di acquisto. Per questo motivo, potrebbe essere utile cercare di ottenere una panoramica generale a proposito di quali possono essere le migliori idee per un regalo di compleanno fantasioso, da trattare non soltanto come tale ma anche come un modo per ridere e scherzare tutti insieme: ecco quali sono alcuni degli oggetti più interessanti da prendere in considerazione!

Contenuti









Funko Pop e action figure

Uno dei regali più fantasiosi che possono essere sicuramente oggetto di ironia è rappresentato dai Funko Pop e dalle action figure, da regalare a tutti coloro che sono appassionati di fumetti, anime, film e altre tipologie di narrazione. I Funko Pop sono degli oggetti che fanno parte della sfera dei collezionabili e che sono contenuti all’interno di specifiche scatole, nelle quali sono presenti dei personaggi stilizzati con una testa più grossa rispetto al corpo e con diversi caratteri fisici che tentano di essere realizzati in modo quanto più fedele possibile all’originale.

Le action figure, invece, sono delle realizzazioni, di solito da parte di artigiani o addetti lavori nel settore, e che cercano di replicare tutti i dettagli estetici e fisici di un personaggio o di una persona che vuole essere oggetto di imitazione. Di solito, le action figure rappresentano un costo più elevato rispetto ai Funko Pop, anche se tutto dipende dai modelli e dalla loro rarità.

Magliette personalizzate

A proposito di film, serie TV o anime, una tipologia di regalo molto fantasiosa può essere caratterizzata dalle magliette personalizzate. Si tratta di T-shirt o maglie a maniche lunghe che possono essere personalizzate attraverso frasi, simboli, parole, immagini, figure stilizzate o altre tipologie di personalizzazione e, in base ad alcuni siti che permettono di imprimere, con laser o stampa, tutto ciò che si vuole inserire su una maglietta del colore che si sceglie. Naturalmente, la maglietta personalizzata è, di per sé, un regalo molto ironico, se la personalizzazione avviene servendosi della propria fantasia.

Manga

Altro regalo che potrebbe essere particolarmente gradito dagli appassionati di cultura giapponese è il manga, un fumetto particolare che va a letto al contrario e che nasconde, attraverso immagini e disegni particolari, narrazioni che, spesso, hanno fatto la storia, anche grazie ad alcuni adattamenti come film e anime. I manga sono numerosissimi e vengono divisi in volumi, dunque un buon regalo può essere caratterizzato da cofanetti, versioni speciali orari di manga o, semplicemente, più volumi che vengono acquistati insieme.

Taccuino digitale o moleskine

Tra le altre tipologie di regalo fantasioso che può essere realizzato, soprattutto se non si conosce particolarmente la persona che festeggia, c’è un taccuino digitale o il più classico dei regali in termini di scrittura: il moleskine. Si tratta di una tipologia di regalo sicuramente molto utile e fantasiosa, dal momento che potrà essere personalizzata attraverso sticker e marche particolari che permettono di rendere il regalo gradito.

Puzzle

Un’ultima tipologia di regalo piuttosto fantasiosa da realizzare è il puzzle, sempre gradito da parte di tutti coloro che amano giochi o che, semplicemente, vogliono dedicarsi ad un passatempo in diverse ore della propria giornata. Naturalmente, un puzzle che presenta 1000 o più pezzi sarà sicuramente più stimolante, grazie alla difficoltà con cui potrà essere realizzato. Allo stesso tempo, regalare un puzzle è anche un ottimo motivo per conoscere meglio una persona, magari durante il tempo che si impiega per realizzarlo.