Home Intrattenimento Sanremo 2018, ecco a quanto ammonta il cachet di Michelle Hunziker

Sanremo 2018, ecco a quanto ammonta il cachet di Michelle Hunziker

di Redazione 10/01/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Finalmente Claudio Baglioni ha ufficializzato quali saranno i conduttori del Festival di Sanremo 2018. In occasione della tradizionale conferenza abbiamo avuto modo di vedere al suo fianco Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, e come sempre vuole la tradizione Ecco che il giorno dopo la conferenza arrivano anche le prime critiche sui caschet. Quanto guadagnerà Michelle Hunziker? Sanremo 2018 nel mirino delle critiche Questo Festival di Sanremo non parte migliore dei modi. Fin dalla serata iniziale quando sono stati presentati i protagonisti di Sanremo Giovani, il pubblico In un certo qual modo ha iniziato a sentire la mancanza di Carlo Conti che negli ultimi tre anni ha rivoluzionato il festival della canzone italiana. È passato poco e Sanremo 2018 è finito subito nel mirino delle critiche, scopriamo insieme perché. Al centro delle discussioni troviamo i cantanti che faranno parte del cast dei Big, non tutti Infatti si trovano d'accordo con la scelta del direttore artistico ovvero Claudio Baglioni per quanto riguarda alcuni nomi, uno di questi è quello di Ornella Vanoni. Ma come ci insegna la tradizione che riguarda il festival della musica italiana, non c'è Sanremo senza critica il cachet dei conduttori. Ad avere attirato maggiormente l'attenzione del pubblico pare che ci sia il cachet stabilito per Michelle Hunziker. Quanto guadagnerà Michelle Hunziker a Sanremo 2018? Il testo di Maria De Filippi lo scorso anno senza ombra di dubbio ha lasciato il segno. Ricordiamo che la nota conduttrice di C'è posta per te, Uomini e Donne e Amici nel 2017 ha rifiutato il caffè che le è stato proposto per condurre Sanremo, donando tutto in beneficenza. In un certo qual modo i fan di Michelle Hunziker immaginavono che la showgirl potesse emulare In un certo qual modo che il gesto di Maria De Filippi, dato che anche lei gode di una vita agiata. A quanto pare invece così non è stato, condurre Sanremo 2018 è comunque lavoro e come tale va pagato. Ma a quanto ammonta il cachet Michelle Hunziker per la conduzione? Secondo quanto reso noto Michelle Hunziker guadagnerebbe 400mila euro, il suo collega Pierfrancesco Favino 300mila mentre il direttore artistico bene 600mila euro.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp