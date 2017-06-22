Libretti al portatore: dal 4 luglio 2017 saranno aboliti, cosa succederà ai risparmi?

I libretti al portatore bancari e postali sono destinati a scomparire per sempre. Il divieto scatta il prossimo 4 luglio 2017 e si tratta di un importante passo in avanti nella lotta al riciclaggio. Lo stop ai libretti al portatore rientra infatti nelle nuove disposizioni in materia di antiriciclaggio, questi prodotti finanziari sono usati dai risparmiatori ma impediscono la corretta tracciabilità del denaro.

Il 4 luglio 2017 entra in vigore il D.Lgs. 90/2017 che sancisce la fine di questi prodotti finanziari. Le banche e le poste hanno già informato gli intestatari di libretti al portatore che hanno tempo sino al 31 dicembre 2018 per adeguarsi alle nuove nuove. Dopo questo termine tutti i libretti saranno aboliti. Analizzando meglio il contenuto del D.lgs. 90/2017 dobbiamo partire dall’art. 3 che modifica l’art. 49 del Decreto Legislativo 231/2007 (Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore). A decorrere dal prossimo 4 luglio sarà quindi ammessa l’emissione di libretti nominativi e sarà vietato il trasferimento di libretti al portatore che saranno definitivamente estinti se non regolarizzati. Il D.lgs. 90/2017 è la norma con cui l’Italia si è adeguata alla IV direttiva europea in materia di antiriciclaggio. A decorrere dall’entrata in vigore delle nuove norme non sarà possibile aprire libretti in forma anonima o con intestazione fittizia.

Secondo Poste Italiane sono in circolazione 26 milioni di libretti di risparmio al portatore per un flusso di denaro stimato in 119milioni di euro. L’operazione sarà lunga e complessa, per questo il termine ultimo per l’estinzione dei libretti al portatore è il 31 dicembre 2018. La prevenzione al riciclaggio dovrebbe essere più efficace e tempestiva, i furbetti sono avvisati!