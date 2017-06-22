Uomini e donne anticipazioni trono gay: Siria De Fazio tronista?

Il trono gay di Uomini e donne torna a settembre, ormai non è più un mistero. Queen Mary, nonostante le ultime polemiche sull’autenticità di Claudio Sona, ha deciso di provarci ancora. È piuttosto difficile scoprire quali sono le anticipazioni, al momento infatti la redazione di Uomini e donne è impegnata con il caso Claudio Sona dopo le scottanti rivelazioni dell’ex fidanzato. Il modello spagnolo ha le prove, quando Claudio ha partecipato al Trono Gay avevano ancora una relazione. I cuori di noi telespettatori che tanto avevamo scommesso sulla coppia Claudio e Mario sono andati in frantumi e chissà cosa ne pensa Tina Cipollari, visto che Sona era il suo pupillo.

Archiviato questo capitolo gossipparo, noi fan del Trono Gay di Uomini e donne abbiamo già dato uno sguardo alle ultime anticipazioni. Portare l’amore omosessuale in tv è stata una bella sfida per Maria De Filippi e per la seconda edizione del Trono Gay, la conduttrice e la redazione potrebbero orientarsi su un volto noto dello spettacolo. Uno dei problemi di Uomini e donne è che tronisti e corteggiatori sfruttano la popolarità del programma per mettersi in mostra, pochi sono realmente interessati a trovare l’amore. Se è vero che adesso lo show deve continuare perché non accettare la proposta di un volto già noto al mondo dello spettacolo e del gossip?

Siria De Fazio ex concorrente del Grande Fratello 9 vuole mettersi in gioco e ha fatto un appello a Maria De Filippi: «È arrivato il momento di introdurre la versione per donne, mica vorremmo fare discriminazione». Siria De Fazio non si propone solo come tronista ma come opinionista del Trono Gay per dimostrare al mondo che l’amore gay esiste anche tra due donne. Sicuramente Uomini e donne diventerebbe molto più interessante, l’amore saffico è ancora un tabù, ma dobbiamo aspettare ancora un po’ per conoscere la risposta di Queen Mary e chi siederà sul prossimo Trono Gay. A presto con nuove anticipazioni!