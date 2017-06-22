Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati, le prove su Instagram
di Redazione
22/06/2017
Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati. Il gossip ha preso corpo nelle ultime ore dopo che Belen ha pubblicato delle foto particolarmente sospette. Secondo alcuni rumors, oltre che i follower della coppia, le prove della crisi si troverebbero proprio su Instagram. L’estate è appena iniziata e Belen Rodriguez si è già trasferita a Ibiza insieme al piccolo Santiago… E Stefano De Martino. Una cosa apparentemente se consideriamo il fatto che l’ex coppia ha sempre dichiarato di voler far vivere al figlio una situazione familiare il più normale possibile. Inoltre, lo scopo di Belen e Stefano è sempre stato quello di crescere Santiago insieme, più come una famiglia allargata che come due genitori separati. Secondo alcuni rumors però questa cosa avrebbe portato ad una vera e propria crisi tra la showgirl e il fidanzato, come hanno dimostrato alcune foto pubblicate sulle Instagram stories. Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati? La coppia non si mostra più insieme da un po’, inoltre la Rodriguez troppo spesso ha deciso di indossare l’anello di fidanzamento che le ha regalato proprio Stefano De Martino, inoltre la tanto discussa convivenza non è ancora arrivata e del matrimonio non si hanno più notizie… Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati? Sembrerebbe che la coppia in questo momento stia continuando a vivere la loro relazione, anche se non è mai stata smentita la crisi. Belen Ridriguez però ha smesso di seguire Andrea Iannone nelle sue trasferte, tanto da far credere di esser stata allontanata dal box, una cosa poi smentita successivamente dalla stessa Suzuki. L’ultima foto postata su Instagram da Andrea Iannone però alimenta i vari dubbi. Nello scatto il motociclista di mostra da solo e di spalle, tanto da non essere chiaro se questo si trova o meno a casa della fidanzata. Il post inoltre è accompagnato da questo commento: “Per camminare in avanti devi portare con te solo quello che vale”.
Redazione