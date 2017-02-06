Caricamento...

Lidia Vella gossip, Dopo Alessandro Calabrese ecco il nuovo flirt con l'ex tronista Gianmarco Valenza

Redazione Avatar

di Redazione

06/02/2017

Lidia Vella ancora una volta al centro del gossip, tutta colpa di Alessandro Calabrese? L'ex gieffina dopo la grande delusione amorosa è pronta ad aprire le porte ad un amore nuovo di zecca: continua a gonfie vele il flirt con l'ex tronista Gianmarco Valenza? I due al momento non si sbilanciano ma l'interesse c'è, lo conferma Lidia Vella!

Uomini e Done gossip: L'ex tronista Gianmarco Valenza e il flirt con Lidia Vella

Secondo i fan di Lidia Vella la vendetta perfetta contro Alessandro Calabrese sarebbe stata quella di avere l'ex gieffina sul trono di Uomini e Donne... Il che non sarebbe da escludere se il flirt con Gianmarco Valenza non dovrebbe andare a buon fine! Tanto si sa, Maria De Filippi difficilmente sa dire no a chi ha avuto il cuore spezzato e cerca la sua anima gemella. Ma mentre Alessandro Calabrese ha preso definitivamente le distanze da Sonia Lorenzini e forse anche da Alessia Macari, Lidia Vella a breve potrebbe anche annunciate l'inizio della storia d'amore con Gianmarco Valenza. Le voci riguardanti l'avvicinamento tra l'ex tronista e la gieffina, che hanno animato il gossip, sono finalmente state confermate anche se c'è un però... A rompere il silenzio e chiarire tutto anche in questo caso è stata Lidia Vella: cosa c'è dunque tra lei e Gianmarco Valenza?

Lidia Vella e Gianmarco Valenza fidanzati? L'interesse c'è però...

Lidia Vella e Gianmarco Valenza fidanzati? Al momento no, oppure la love story non può essere ancora ufficializzata. La Vella e l'ex tronista però si starebbero frequentando davvero ma, dato il passato tormentato e il gossip con Alessandro Calabrese, i due hanno deciso di procedere con molta cautela. "L'interesse c'è da parte di entrambi.- Spiega Lidia Vella -. Per ora è una semplice amicizia".
