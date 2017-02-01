Home Attualità Uomini e Donne ultime news: minacce di morte a Maria De Filippi e alla Redazione

di Redazione 01/02/2017

Non è un periodo facile per chi lavora nel programma Uomini e Donne: le ultime news riguardo Maria De Filippi e soprattutto la Redazione sempre presente per i tronisti e i corteggiatori in generale. Le ultime polemiche riguardo il probabile abbandono di Manuel Vallicella, oppure lo scandalo dovuto alla presunta conoscenza tra Sonia Lorenzini e Federico Piccinato, scoperta da Mario Serpa e tesi confutata dall’ex tronista Claudio D’Angelo. Il Trono Classico di UeD ha una nuova gatta da pelare, ossia delle vere e proprie minacce di morte. Un dettaglio inquietante rivelato da Raffaella Mennoia. Raffaella Mennoia, la redattrice considerata vero e proprio braccio destro di Maria De Filippi, tiene i contatti col pubblico grazie ai social network e oggi ha fatto una sconcertante rivelazione: la Redazione riceve continue minacce di morte per colpa del Trono Classico. Come ha dichiarato lei stessa, basta che non vada in onda una puntata oppure una piccola variazione che gli haters di Facebook si scatenano, augurando a lei e a Queen Mary le peggiori cose. Ma non è tutto: le ultime news su Uomini e Donne parlano di una Maria De Filippi sempre più preoccupata per i membri della Redazione del Trono Classico. Il post ironico di Raffaella Mennoia fa preoccupare Queen Mary, quasi quanto scegliere tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Pare che le due siano arrivate al limite, tanto che non si vogliano incontrare più negli studi di UeD. Come andrà a finire questa situazione e soprattutto, le minacce di morte sono un pericolo serio?

