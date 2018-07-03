Home Economia & Lavoro Lidl lavora con noi: cercasi personale a Milano

di Redazione 03/07/2018

Novità nel mondo del lavoro: sono in arrivo 85 nuove assunzioni con LIDL in Lombardia. Pare che la grande distribuzione organizzata stia cercando diverse figure da inserire nei supermercati siti nel capoluogo lombardo e nei territori circostanti. Per la scelta del personale è stato organizzato un recruiting day LIDL il giorno 16 luglio 2018. Di seguito sono indicati quali profili sono ricercati e come partecipare alle selezioni. Lidl: al via le assunzioni Lidl ha dato il via ad una nuova campagna di selezione per l'assunzione di più di ottanta nuovi collaboratori nei supermercati di Milano e dintorni. Quali sono i profili richiesti? Per i punti vendita del capoluogo lombardo, Lidl sta cercando operatori di filiale, addetti alle vendite e assistant manager che abbiano il diploma di maturità e che siano amanti del settore GDO, a cui affidare alcune attività operative. In particolare, gli operatori di filiale dovranno occuparsi della pulizia del negozio e del rifornimento degli scaffali. Gli addetti alle vendite saranno parte dell’assistenza clienti e, infine, gli assistant manager daranno un aiuto allo store manager in attività per l’organizzazione dell’assortimento e la gestione del personale. L’assunzione iniziale delle nuove figure si prevede con un contratto di lavoro a tempo determinato, ma non mancano opportunità importanti di un inserimento a tempo indeterminato. Per il'incontro degli aspiranti candidati, Lild ha indetto un Recruiting Day. Lidl: candidature e recruiting day La giornata di reclutamento degli aspiranti lavoratori Lidl si svolgerà a Milano il prossimo 16 luglio. I candidati che si recheranno sul posto avranno la possibilità di conoscere le possibilità di inserimento e di carriera in LIDL. Oltretutto potranno sostenere un colloquio di lavoro direttamente con i selezionatori Lidl Italia. Gli interessati alle prossime assunzioni Lidl e all’evento di selezione di Milano devono recarsi con il proprio cv compilando l’apposito form online sul portale del Gruppo. I candidati in linea con uno dei tre profili ricercati verranno ricontattati per ricevere ulteriori dettagli sul luogo e sull’ora di svolgimento del Recruiting Day.

