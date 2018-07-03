Accordo migranti, Austria protegge i confini del Sud

Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz attende chiarimenti dalla Germania sull'accordo che è stato raggiunto ieri sera sul tema migranti. Se sarà approvato dal Governo Tedesco l'Austria dovrà adottare dei provvedimenti per proteggere la popolazione, come chiudere i confini.

Austria chiude i confini?

La Germania ha pianificato delle restrizioni sull'ingresso dei migranti per scongiurare la crisi politica. L'accordo raggiunto però preoccupa l'Austria e in una nota il cancelliere austriaco si è detto pronto a prendere provvedimenti a difesa della popolazione come chiudere i confini, e in particolare quelli a Sud con Slovenia e Italia.

Vietate richieste di asilo da piattaforme di sbarco

Come riporta RaiNews, il cancelliere Kurz non intende offrire la possibilità di richiedere asilo ai migranti che arrivano in Europa con le piattaforme di sbarco che i leader dell'Ue hanno realizzato fuori dal continente. Sebastian Kurz sostiene che permettere queste richieste crea “un incredibile fattore di attrazione”. La questione è stata sollevata all'ultimo vertice Ue sull'immigrazione e sono state diverse le reazioni. Per il cancelliere la gente deve essere andata a cercare nelle zone di guerra ed evitare viaggi pericolosi nel Mediterraneo. Nessun paese fuori dall'Ue vuole ospitare le piattaforme di sbarco perché ci sono ancora molti dubbi sull'attuazione e sull'eventuale compatibilità con il diritto internazionale. Kurz giudica “fattibili” gli accordi con i paesi africani sperando in un vertice entro fine anno.

Salvini annuncia controlli al Brennero

Non sono mancate le reazioni da parte del mondo politico italiano dopo le dichiarazioni di Kurz. Il Ministro degli Interni Salvini ha risposto che se l'Austria chiude i confini per l'Italia è un un "affare considerato" che molta più gente è disposta a tornare nel proprio paese piuttosto che trasferirsi. I controlli al Brennero possono essere restituiti anche subito per Salvini, perchè è un'operazione da cui l'Italia può trarre vantaggi.