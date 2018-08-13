Home Economia & Lavoro Lira turca: Ankara lancia misure straordinarie

di Redazione 13/08/2018

Il crollo della lira turca continua a essere inarrestabile, così come il timore di un'ennesima giornata di pressioni internazionali in materia economica. A nulla servono le rassicurazioni da parte di Ankara, che lancia misure straordinarie. Secondo i dati di Reuters la lira turca è scivolata fino ai minimi storici di 7,22. Il crollo della lira turca si riflette in maniera negativa su tutti i mercati europei, il cui avvio è difficile o in ribasso. Le conseguenze del crollo della lira turca nel mercato europeo L'avvio della nuova settimana non frena la situazione negativa della lira turca. Le vendite sulla lira continuano ad aumentare, con un gioco al ribasso che ha portato la moneta nazionale a scivolare fino al minimo record di 7,22. L'impatto negativo della lira si riflette negativamente su tutti i mercati europei, che fanno segnare un avvio difficile e in ribasso. Ad aprire negativamente è, innanzitutto, Piazza Affari; la Borsa milanese ha ceduto quasi l'1%, con il Ftse Mib in flessione dello 0,92% a 20.896,06 punti. Il differenziale Btp-Bund, invece, ha raggiunto la soglia di 275 punti dopo l'apertura a 270.2, dopo la chiusura a 266 punti dello scorso venerdì. Avvio negativo anche per Londra e Francoforte. Le rassicurazioni da parte di Ankara A nulla sono servite le rassicurazioni da parte di Ankara, con la Banca centrale che promette misure straordinarie per frenare quanto più possibile il crollo. Spiega la Banca, le misure serviranno a “supportare la stabilità finanziaria e sostenere l’effettivo funzionamento dei mercati”, e consisteranno in fornire “tutta la liquidità di cui le banche hanno bisogno”. Le parole di Berat Albayrak, ministro delle Finanze, non lasciano spazio a troppe interpretazioni. Così come il presidente Recep Tayyip Erdogan, anche Albayrak - che ha parlato in un'intervista durante la notte - ha parlato di un vero e proprio attacco, al quale il governo turco non cederà attraverso i dazi.

