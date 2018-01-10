Prezzo del caffè al bar: Torino è la città più cara

Anno nuovo, aumenti nuovi. Cambia il prezzo della tazzina di caffè al bar, una variazione di prezzo ingiustificata secondo la Federconsumatori. Diffusi i dati sui prezzi nelle principali città italiane.

Caro tazzina: a Torino e Roma il caffè costa di più

L'anno nuovo è appena iniziato e già si parla degli aumenti ai danni dei consumatori. Adnkronos ha diffuso i dati aggiornati all'8 gennaio che riguardano il prezzo di una tazzina di caffè. Il primato (si fa per dire) spetta alla città di Torino dove il caffè costa 1 euro e 10 centesimi con un aumento del 5,77%, nella capitale invece per bere una tazzina si paga 1,03 euro (l'aumento più alto rispetto a tutte le città pari al +11,96%). In media il caro tazzina al bar è del +5,95%. Nelle altre città è sempre questione di centesimi, per esempio a Milano il caffè al bar ha un prezzo di 1,08 euro mentre a Firenze di 1 euro e 4 centesimi. Spostandoci a Sud di Roma la situazione cambia, a Napoli infatti la tazzulella di caffè costa 0,91 centesimi di euro, a Palermo 0,94.

Federconsumatori contro l'aumento del caffè

L'associazione dei consumatori attraverso il presidente Emilio Diafora ha fatto sapere che non c'è alcun motivo che spieghi questi rincari di inizio anno, sono molte le voci dei consumi popolari che sono state ritoccate in eccesso. Inoltre ha sottolineato che la tassazione aumenta e si riversa sui consumatori, ma non c'è una crescita dei redditi. Diafora ha citato anche l'aumento delle tariffe delle bollette e delle autostrade.

Luciano Sbraga del centro studi Fipe-Confcommercio ha fatto sapere che l'osservatorio di cui è direttore non ha notato particolari tensioni e il prezzo della tazzina di caffè al bar ha avuto un aumento dell'1% lo scorso anno. Il nuovo aumento dipende sicuramente dal costo della materia prima che si acquista in dollari. La Fipe ha specificato anche che i gestori dei bar aspettano comunque 2-3 anni prima di fare dei ritocchi al listino.