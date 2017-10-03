Lombardia e Veneto come in Catalogna, referendum autonomia: cosa cambia e come si vota

Referendum autonomia Veneto e Lombardia, le cose da sapere

Referendum autonomia Veneto e Lombardia, se vince il sì?

Referendum autonomia Veneto e Lombardia, come si vota

Dopo i fatti della Catalogna, il referendum autonomia in Lombardia e Veneto del 22 ottobre 2017 non è certo allo scopo di staccarsi dall’Italia, bensì di avere più poteri per gestire alcune materie in proprio e non aspettando Roma: grande novità, si testerà per la prima volta in Italia il voto elettronico.Voluto dallae sostenuto più o meno da tutto il, ilaveva già nel 2015 fatto segnare una novità politica assai rilevante: il via libera alla consultazione era arrivato grazie al voto favorevole dei nove consiglieri del Movimento Cinque Stelle. Decisione criticata da una parte degli attivisti ma che muoveva da una semplice constatazione: il testo uscito dall’aula del Pirellone era sostanzialmente quello proposto dagli esponenti grillini e poi adottato dalla Lega.invece deldellaInsomma, per il, per quanto riguarda, ci sono novità sugli. Per il Sì sono schierati allora, con gradazioni diverse, Lega, Forza Italia, alfaniani e Movimento Cinque Stelle. Il centrosinistra è invece spaccato, mentre il PD ha lasciato libertà di voto. La grande attesa è nelle modalità di votazione, visto che per laci sarà ilIlsi chiederà maggiore. Le due Regioni del, in caso di vittoria dei Sì algestiranno dellein proprio, nel rispetto assoluto del quadro istituzionale e anzi nel solco tracciato dalla riforma costituzionale voluta dal centrosinistra nel 2001. Il terzo comma dell’articolo 116 riconosce infatti alle Regioni a statuto ordinario la possibilità di accedere a condizioni differenziate di autonomia, ovvero il. Materie qualiIn sostanza, ilsi voterà in Veneto e Lombardia mediante referendum per chiedere di diventare Regione a Statuto speciale. In pratica, questo non è assolutamente possibile, in quanto ci vorrebbe unae non certo una votazione a carattere regionale. Semplicemente, se i sì prevarranno, lo Stato centrale può delegare le due Regioni a occuparsi della ripartizione delle risorse, ma passando sempre sotto i. Difficile che in materia di immigrazione, come sta sostenendo la Lega, il popolo lombardo e veneto possa decidere autonomamente.La grande innovazione delè il. La Regione Lombardia ha infatti acquistatospendendo 23 milioni di Euro. Si spera che questa sorta dinon rimangano inutilizzate, ma c’è chi dice che possono essere riciclati per le scuole. In caso di voto elettronico, l’elettore potrà accedervi senzaperché il referendum è consultivo e ilha ritenuto di non considerarlo di valenza nazionale. Basterà avere la propria. Staremo a vedere se questa novità sarà utile o, come la pensano gli scettici, sarà l’ennesimo spreco di denaro pubblico.