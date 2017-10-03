Vita dura per i fumatori, arriva in Italia la tassa sul fumo

Tassa sul fumo per finanziare la Sanità Italiana, la proposta della Lorenzin

Tassa sul fumo, i prodotti coinvolti nel rincaro

Tassa sul fumo, top o flop?

Tassa sul fumo e gettito tasse sui tabacchi diminuito

Tassare il tabacco, ma come e quanto? Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin propone un centesimo per ogni sigaretta, in modo da recuperare 700 milioni per la SanitàUna nuovaper finanziare con 700 milioni di Euro la. È la proposta della ministra. Il progetto avrebbe due scopi: scoraggiare il fumo per migliorare ladegli italiani e fornire nuove risorse alla sanità, visto che deve sempre far fronte ade soprattuttoi. A buttare la bomba è stato il quotidianograzie al giornalista Roberto Petrini, il quale ha descritto perfettamente il calcolo dei tecnici dietro questo progetto e tutti i dati. Praticamente, inci sono 10 milioni diche consumano in media un pacchetto al giorno., si raccoglierebbe una cifra considerevole.Si parla solo di, o la tassazione riguarda tutti i prodotti che hanno a che fare col tabacco?, anche se non così comuni come le bionde, potrebbero portare ulteriorialle casse statali da destinare per macchinari per ospedali, strutture sanitarie e prodotti farmaceutici. Venti cent a pacchetto per contribuire alla salute di tutti.Come è noto, non a tutti piacciono le novità in fatto di, specialmente i fumatori che si vedono il loro vizio diventare sempre più caro. L’incremento delle accise si scaricherebbe ulteriormente sul prezzo e, secondo gli esperti, potrebbe indirizzare i consumatori verso alternative più economiche. Però, già in passato ci sono stati rincari per chi è affetto dae incredibilmente, anche la clientela più povera difficilmente ha rinunciato al fumo. Si punta molto su questo, a dispetto di previsioni catastrofiche.Colpa dellao di una ripartizione ulteriore delle, la clientela più povera sembra rinunciare completamente al fumo. Qualora il progetto diandasse in porto, chi lo dice che gli introiti bastino per risollevare la sanità italiana? Il gettito delleproprio per evitare di scoraggiare consumi o indirizzarli verso la, sarebbe diminuito da 11 a 10 miliardi di Euro circa.