Londra, Big Ben in silenzio per 4 anni

Oggi gli ultimi rintocchi: sarà chiuso fino al 2021 per restauro

Big Ben di Londra, curiosità sulla torre simbolo del Regno Unito

Da oggisarà una città silenziosa: la, il simbolo dei Londinesi, ha suonato gliper tacere 4 anni causa restauro dell’orologio. Ialla torre vittoriana e relativa campana delsono molto urgenti perché è a, per questo i londinesi dovranno aspettare il 2021 per sentire di nuovo il suono dopo il silenzio forzato. Per il Big Ben, sarà il più lungo periodo in cuiverrà privato del suono di quelle campane che sono una parte non irrilevante della sua immagine, anche turistica, da quando la torre è stata costruita e inaugurata, nel 1859. Anche il Parlamento si è mobilitato, con l’intervento della premier, per opporsi all’intervento con il prolungato ammutolimento del simbolo del Regno Unito e della democrazia britannica. E fuori dallasi sono tutti riuniti, maggioranza e opposizione, per salutare gli ultimi rintocchi dell’orologio. Ma non sarà muto sempre, in quanto si farà sentire in occasioni speciali, come aIl Big Ben è chiamato anchedal 2012, in onore della Regina: in realtà, il Big Ben è il soprannome della sua campana grande, ma nessuno sa dire con certezza perché si chiama così. Chi pensa che sia dovuto a, l'ingegnere progettista il cui nome è iscritto sull'orologio, chi invece ritiene la dedica sia diretta a, un celebre boxeur britannico della prima metà dell'Ottocento, dell'epoca in cui il pugilato si praticava a mani nude. L'orologio ha un meccanismo al pendolo sul quale è possibile intervenire per regolarne la precisione: si usano vecchie monete da, aggiungere o levare una delle quali consente di perdere o guadagnare due quinti di secondo al giorno. L'orologio ha cominciato a funzionare il, lo stesso giorno in cui è stata ufficialmente completata la torre; i primi rintocchi si sono sentiti poco meno di due mesi dopo, l'11 luglio. Inoltre, la torre pesa 13,7 tonnellate, è alta 2,2 metri e con un diametro di 2,7 metri. La campana emette una nota Mi da 118 decibel, dato da un martello che pesa 200 chili. L'orologio principale è attorniato da 4 carillon che segnano i quarti d'ora con una melodia più acuta.