Londra, Big Ben in silenzio per 4 anni
di Redazione
21/08/2017
Oggi gli ultimi rintocchi: sarà chiuso fino al 2021 per restauroDa oggi Londra sarà una città silenziosa: la campana del Big Ben, il simbolo dei Londinesi, ha suonato gli ultimi rintocchi per tacere 4 anni causa restauro dell’orologio. I lavori di restauro alla torre vittoriana e relativa campana del Regno Unito sono molto urgenti perché è a rischio crollo, per questo i londinesi dovranno aspettare il 2021 per sentire di nuovo il suono dopo il silenzio forzato. Per il Big Ben, sarà il più lungo periodo in cui Londra verrà privato del suono di quelle campane che sono una parte non irrilevante della sua immagine, anche turistica, da quando la torre è stata costruita e inaugurata, nel 1859. Anche il Parlamento si è mobilitato, con l’intervento della premier Theresa May, per opporsi all’intervento con il prolungato ammutolimento del simbolo del Regno Unito e della democrazia britannica. E fuori dalla House of Parliament si sono tutti riuniti, maggioranza e opposizione, per salutare gli ultimi rintocchi dell’orologio. Ma non sarà muto sempre, in quanto si farà sentire in occasioni speciali, come a Capodanno.
Big Ben di Londra, curiosità sulla torre simbolo del Regno UnitoIl Big Ben è chiamato anche Elizabeth Tower dal 2012, in onore della Regina: in realtà, il Big Ben è il soprannome della sua campana grande, ma nessuno sa dire con certezza perché si chiama così. Chi pensa che sia dovuto a Benjamin Hall, l'ingegnere progettista il cui nome è iscritto sull'orologio, chi invece ritiene la dedica sia diretta a Ben Caunt, un celebre boxeur britannico della prima metà dell'Ottocento, dell'epoca in cui il pugilato si praticava a mani nude. L'orologio ha un meccanismo al pendolo sul quale è possibile intervenire per regolarne la precisione: si usano vecchie monete da 1 penny, aggiungere o levare una delle quali consente di perdere o guadagnare due quinti di secondo al giorno. L'orologio ha cominciato a funzionare il 31 maggio del 1859, lo stesso giorno in cui è stata ufficialmente completata la torre; i primi rintocchi si sono sentiti poco meno di due mesi dopo, l'11 luglio. Inoltre, la torre pesa 13,7 tonnellate, è alta 2,2 metri e con un diametro di 2,7 metri. La campana emette una nota Mi da 118 decibel, dato da un martello che pesa 200 chili. L'orologio principale è attorniato da 4 carillon che segnano i quarti d'ora con una melodia più acuta.
