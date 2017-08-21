Uova al Fipronil arrivate anche in Italia
di Redazione
21/08/2017
Trovati due campioni positivi di uova contaminate dall’insetticidaAllerta per le uova contaminate in tutta Europa, ma in Italia è allarme vero e proprio da quando gli Istituti zooprofilattici hanno esaminato 114 campioni e ne hanno trovato due positivi al Fipronil. Non solo uova, bensì anche derivati e alimenti che possono contenere il potente e tossico insetticida. Il Ministero della Salute precisa che è stato segnalato alle Regioni e Asl competenti territorialmente per ulteriori accertamenti sulla fonte di contaminazione e per adottare eventuali provvedimenti restrittivi di salvaguardia della salute pubblica. Il monitoraggio su uova, ma anche prodotti derivati e cibi che possono contenere anche delle minime tracce si è fatto molto serrato dalla notizia della diffusione di lotti contaminati provenienti dai Paesi Bassi.
Uova al Fipronil: la situazione in Italia e in EuropaL’Italia sta esaminando e monitorando ogni prodotto a base di uova, nazionale ed estero, per verificare che sia privo di Fipronil, un insetticida altamente tossico per la salute umana. Ad oggi i Carabinieri dei NAS hanno effettuato una miriade di campionamenti di prodotti prelevati da negozi e supermercati su disposizione del Ministero della Salute, ma anche le Regioni hanno contribuito, tramite gli Uffici Periferici del Ministero della Salute. Se in Francia le gaufres, ovvero le cialde prodotte con uova al Fipronil sono state ritirate dal mercato, lo scandalo degli ovo-prodotti all’insetticida non si ferma, in quanto sono risultati coinvolti 14 imprese di trasformazione e 40 grossisti, tutti importatori di uova e prodotti a base di questo alimento animale da Belgio e Olanda. In Italia la situazione è costantemente monitorata, mentre in Francia, il Governo tramite il Ministero dell’Agricoltura ha deciso di pubblicare i nomi degli alimenti sotto sequestro, sia che abbiano una bassa concentrazione della sostanza tossica, sia che presentino valori altamente significativi.
