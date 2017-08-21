Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo di Temptation Island si sono lasciati, video virale
di Redazione
21/08/2017
Annuncio ufficiale dell’addio della coppia su InstagramLa storia d’amore tra Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo, detto Lenticchio, è finita: la ragazza ha dato l’annuncio ufficiale su Instagram pochissime ore fa, al termine di una serata con il suo ormai ex ragazzo in una discoteca di Sanremo. La coppia protagonista della quarta edizione di Temptation Island si sono detti addio, mettendo un punto a un rapporto durato sei anni e minato, probabilmente, da un tradimento e dalla partecipazione al programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale5.
Selvaggia Roma video Instagram: addio a Francesco ChiofaloLa 30enne ha usato i social network per comunicare la rottura con il personal trainer romano, subito dopo una serata. Non ha usato parole scritte, bensì le immagini: ha girato un video, diventato virale in poco tempo sui social, ma chi pensa di trovarci le motivazioni dell’addio, rimarrà deluso, perché Selvaggia non se l’è sentita di comunicarle. Insomma, come lei stessa dice nel filmato, non esiste più la coppia dei Lenticchi. I suoi follower sono rimasti colpiti dalla notizia, ma anche per la crudezza del filmato. Lacrime, occhi gonfi e tanta tristezza: così la 30enne ballerina si è presentata su Instagram, inquadrando metà viso. La crisi tra Francesco e Selvaggia era palese, visto che pochi giorni fa è avvenuto un battibecco social tra loro per colpa della gelosia. Addirittura, Selvaggia ha lasciato casa di Lenticchio, nonostante in apparenza la partecipazione a Temptation Island 2017 avesse rafforzato il legame tra loro, nonostante la tentatrice single Desirèe. Invece, dopo un mi piace di troppo a Simona Solimeno, la coppia è scoppiata sul serio.
Articolo Precedente
Ritrovato il relitto USS Indianapolis: trasportò la bomba di Hiroshima
Articolo Successivo
Londra, Big Ben in silenzio per 4 anni
Redazione