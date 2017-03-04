Home Attualità L’onore e il rispetto 5: Gabriel Garko diventa brutto

di Redazione 04/03/2017

Capelli e barba lunghissimi, lo sguardo sofferente: è apparso così nelle ultime anticipazioni tv Gabriel Garko, assolutamente irriconoscibile nel promo per L’Onore e il Rispetto 5, ultimo capitolo della serie tv che l’ha consacrato come il re della televisione italiana. Per la gioia dei moltissimi fans che ha l’attore torinese, dopo una lunghissima attesa la fiction è attesa in prima serata su Canale 5 in Primavera ogni venerdì. Quasi una liberazione, perché le riprese de L’Onore e il Rispetto 5 erano già terminate più di un anno e mezzo fa, ma il pubblico ha dovuto aspettare che Mediaset trovasse la collocazione giusta nel palinsesto. E l’attesa è grande, anche per capire come andrà a finire l’appassionante vicenda del mafioso Tonio Fortebracci. Nell’ultima puntata della quarta stagione il protagonista era sotto assedio nella villa affittata a Zurigo per fuggire con l’amata Carmela (Laura Torrisi) e con la figlia Antonia oltre al piccolo di casa. Scoperti dagli uomini di Ettore De Nicola, che vuole vendicarsi di lui, Tonio e gli altri erano stati crivellati di colpi e la più grave sembrava proprio Carmela. Dalle anticipazioni tv che sono state diffuse fino ad oggi, sappiamo che nella quinta stagione de L’Onore e il Rispetto al fianco di Tonio non ci sarà più Carmela, che effettivamente morirà nella sparatoria, ma il mafioso dovrà partire in caccia della piccola Antonia che è sparita con il fratellino, per darle finalmente quella famiglia che ha sempre voluto creare. Prima di farlo per dovrà vendicarsi definitivamente di De Nicola, la sua ultima missione.

