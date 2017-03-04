Uomini e Donne Gossip Sonia Lorenzini e Emanuele Mauti dopo la scelta: Inizialmente temevo che...
La fine di Uomini e Donne per una coppia rappresenta solo l'inizio... In questi giorni i fan del programma si chiedono come vadano le cose per Sonia Lorenzini e Emanuele Mauti dopo la scelta. La dichiarazione arrivata in questi giorni da Emanuele però fa nascere un grande dubbio sul loro equilibrio di coppia: Inizialmente temevo che...
Uomini e Donne Emanuele Mauti su Sonia Lorenzini: è arrivata una stabilità per pallanuotista?Nel corso di una recente intervista Emanuele Mauti ha raccontato come procede l'inizio della storia d'amore con Sonia Lorenzini e sembrerebbe che, nonostante i vari trambusti, la coppia dopo Uomini e Donne viva dei giorni felicissimi! Lo stesso Emanuele Mauti ha chiarito che, dopo il periodo di forte stress, ha finalmente trovato un po' di equilibrio nella sua vita. Nel corso dell'intervista non sono mancate alcune frecciatine nei confronti dei suoi ex avversari. Il primo riferimento è andato proprio al secondo corteggiatore con cui contendeva realmente il cuore di Sonia Lorenzini: "Inizialmente temevo Giovanni perché vedevo che lei lo portava in esterna assiduamente. Dopo ho iniziato a temere Alessandro S, mi dava molto fastidio il fatto che fosse lei a cercare l’approccio con lui e a spronarsi nei suoi confronti". Ovviamente non sono mancati vari riferimenti al gossip nato con Federico Piccinato, sul quale però ha preferito non sbilanciarsi più di tanto.
Uomini e Donne Emanuele Mauti, Alessandro Calabrese alla ricerca di notorietà?Emanuele Mauti però non ha risparmiato neanche Alessandro Calabrese. Secondo il fidanzato di Sonia Lorenzini l'ex corteggiatore e gieffino aveva come unico obiettivo quello di far risaltare la sua immagine, tanto che la tronista ha preferito eliminarlo subito. Al momento però la coppia ha preferito rinchiudersi nella propria intimità, vivendo serenamente i primi giorni di un amore basato su dei sentimenti sinceri, proprio come li ha definiti lo stesso Emanuele Mauti.
