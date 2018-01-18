Home Intrattenimento Loredana Lecciso dice addio ad Al Bano, il motivo a Mattino5

Loredana Lecciso dice addio ad Al Bano, il motivo a Mattino5

di Redazione 18/01/2018

Loredana Lecciso ha lasciato Al Bano Carrisi, Romina Power è veramente colpevole? La verità a Mattino5. Scoop a Mattino5, il motivo della rottura tra Al Bano e La Lecciso Ennesimo colpo di scena sulla love story tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso: a quanto pare, la coppia è scoppiata. L’addio della bionda pugliese al cantante sarebbe dovuto a causa di Romina Power, la ex del noto cantautore. L’improvvisa separazione è stata argomento di discussine principale durante il programma di Federica Panicucci: Valerio Palmieri, ospite di Mattino5, ha dichiarato che lo scoop del giornale Oggi è vero. Secondo il giornalista di Chi, la colpa di questo gesto di Loredana è dovuta al comportamento di Romina. Secondo l’attuale moglie di Carrisi, la ex è diventata una presenza invadente, portando così a una rottura all’interno della coppia. Crisi passeggera o un addio definitivo? Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso si sono lasciati: Romina Power colpevole A quanto pare, Loredana Lecciso ha deciso di fare un passo indietro e mettersi da parte. La donna crede che suo marito debba prendere una scelta definitiva su ciò che vuole realmente in questo momento della sua vita. Di fronte all’invadenza di Romina Power, sempre più presente da quando è tornata a cantare in giro per il mondo insieme al suo ex marito, Loredana Lecciso ha pensato bene di darci un taglio. In ogni caso, nello studio di Federica Panicucci si parla però di una presunta strategia che la signora Carrisi sta utilizzando per far sì che il cantante scelga cosa fare. Il diretto interessato deciderà di dare un argine alla sua ex moglie o si allontanerà definitivamente da Loredana? Loredana Lecciso gossip , ecco perché lascio Al Bano Seppur tra le due donne di Carrisi non corra assolutamente buon sangue, il noto cantautore vorrebbe che non ci fosse questa rottura. A quanto pare, Al Bano subisce molto la personalità e la bellezza di Romina Power nonostante le vicissitudini passate e il clamoroso divorzio che ha riempito per anni i giornali di gossip, ma secondo gli ospiti di Mattino5 non credono che l’uomo voglia tornare insieme alla sua ex. L’articolo su Oggi parla della fuga della Lecciso da Cellino a una località del Nord Italia dopo che Romina ha postato su Instagram delle foto di lei e Al Bano in giro per i mercatini di Natale ad Amburgo, tappa di un loro concerto e il Natale e Capodanno da separati hanno portato alla decisione di proteggere i figli della coppia dal gossip.

