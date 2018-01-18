Home Intrattenimento Maneskin, Damiano David su Instagram fa arrabbiare i fan

Maneskin, Damiano David su Instagram fa arrabbiare i fan

di Redazione 18/01/2018

Il cantante del gruppo secondo classificato di X Factor 11 fa arrabbiare i fan: provocazione o esuberanza? Tatuaggio manda in bestia fan dei Maneskin I Maneskin sono sicuramente tra i concorrenti di X Factor 11 ad avere avuto più successo dopo la fine del programma. Nonostante la giovane età dei componenti, il loro talento sorprendente ha fatto sì che la band capitanata da Manuel Agnelli abbia conquistato il pubblico a casa con il loro piglio deciso e l’atteggiamento sfacciato e irriverente. Tuttavia, però, la polemica impazza in questi giorni sul frontman del gruppo, Damiano David, il quale ha postato su Instagram Stories una immagine che ha fatto letteralmente infuriare i fan del gruppo. Si tratta della foto dell’ultimo tatuaggio fatto da Damiano che, a quanto pare, non è piaciuto a molti perché ritrae lui stesso nei panni di Gesù Cristo. Damiano David Maneskin, Je suis Jesus Damiano, in una storia postata su Instagram, ha mostrato il suo tatuaggio nuovo, ovvero il suo autoritratto ma nei panni di Gesù. Un accostamento forse un po’ azzardato, poco apprezzato da molti. E da questi attacchi il cantante dei Maneskin si è difeso: l’ex concorrente di X Factor 11 ha specificato che certamente non intendeva offendere e mancare di rispetto a nessuno, ma non sente di dover dare delle spiegazioni. E invita a rivolgersi con educazione qualora i fan volessero saperne di più. I Maneskin dopo X Factor 11 Nonostante in molti dessero per scontata la vittoria dei Maneskin a X Factor, a vincere l’undicesima edizione del talent di Sky è stato l’ex tenore Lorenzo Licitra, ma la band di Manuel Agnelli sta avendo n successo strepitoso. Molti i fan che li apprezzano e li sostengono, infatti, dopo la polemica scoppiata sui social, a fronte dei tanti commenti di disapprovazione ricevuti, altrettanto numerosi sono stati quelli nei quali le persone prendevano le difese di Damiano. Non a caso, i biglietti del tour che partirà ne 2018 sono andati sold out nel giro di poche ore.

