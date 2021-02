Lorenzo Insigne si commuove a C’è Posta Per Te

Che Lorenzo Insigne sia uno di quei calciatori dal cuore d’oro non è una novità. Nel corso degli anni ha dimostrato di essere un atleta con grande senso di umanità e sempre molto disponibile anche nell’ambito sociale.

Ecco perché, quando ce n’è stata occasione, non si è mai tirato indietro dalla possibilità di fare del bene. E così è stato anche durante la sua presenza come ospite nell’ultima puntata della trasmissione televisiva C’è Posta Per Te, condotta da Maria De Filippi.

Grande commozione per Lorenzo Insigne, che è stato uno degli ospiti più attesi della trasmissione. Idolo per tantissimi tifosi del Napoli, ma anche per numerosi appassionati di calcio che hanno ammirato nel corso del tempo le sue grandissime giocate.

Il capitano del Napoli è entrato in studio per poter abbracciare un padre ed una madre che hanno perso la propria figlia a causa di una malattia incurabile. Non è mancata l’emozione da parte della coppia nel ricordare la cara figlia, oltre che nel sentirsi compresi da un grande campione dello sport come Lorenzo Insigne.

I due genitori sono stati invitati alla trasmissione dal figlio, Nicola, che ha voluto fare una sorpresa che potesse far sorridere la coppia. Purtroppo, a causa della morte della figlia, in casa il clima non era più lo stesso e perciò ha voluto provare a dargli positività grazie all’abbraccio di Insigne.

Non sono mancati i momenti di simpatia, anche per via del fatto che Nicola fosse tifoso della Juventus, acerrima rivale sportiva del Napoli. E ciò che ha fatto emozionare ancor di più è stata la grande commozione di Lorenzo Insigne nell’ascoltare la storia della famiglia legata alla perdita della ragazza.

Grande senso di umanità per il capitano del Napoli che fin da subito si è sentito di abbracciare la coppia e provare a dar loro la giusta forza per andare avanti. Insigne, più avanti, ha anche ironizzato sulla fede bianconera del figlio Nicola, chiedendo una “conversione” immediata così da poter essere ancora accettato in famiglia.

Il capitano ha portato con sé una maglia del Napoli autografata, oltre ad una cassetta di attrezzi nuova per il lavoro di fabbro dell’uomo, e un sacchetto (probabilmente contenente soldi per poter affrontare le difficoltà economiche attuali). A sorpresa, il capitano del Napoli ha scelto di regalare il bracciale personalizzato con cui ha omaggiato tutta la squadra in occasione della vittoria della Coppa Italia nella scorsa stagione.