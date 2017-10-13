L'oroscopo di Branko, previsioni e stelle di oggi: felicità e amore per Leone

L'astrologo istriano Branko tutti i giorni osserva il cielo e formula le sue previsioni per Il Messaggero. Oggi venerdì 13 ottobre 2017 l'oroscopo parla d'amore per il segno del Leone perché la Luna offre occasioni bellissime. Scopriamo insieme cosa dice l'oroscopo di Branko per tutti gli altri segni per oggi e non solo, perché ci sono delle anticipazioni per il weekend!

ARIETE (21 marzo/20 aprile): La mattina non è iniziata bene per via del cambio della Luna quindi fate attenzione e non siate troppo spericolati perché c'è un aspetto particolare tra Urano e Mercurio. Il weekend porta delle novità, Venere lascia la Vergine e si stabilisce in Bilancia, una posizione che farà bene al rapporto di coppia.

TORO (21 aprile/20 maggio): Il settore del lavoro continua ad essere molto forte, soprattutto per imprenditori e liberi professionisti che avranno diverse opportunità da valutare. Preparatevi ad ottenere ancora molto nei prossimi giorni, almeno sino a Martedì. Siete incontentabili anche in amore, vi sembra sempre che il partner faccia troppo poco.

GEMELLI (21 maggio/21 giugno): Marte è contro Saturno e per voi arrivano i problemi di salute, siete impazienti e scostanti e non riuscite a vivere bene il rapporto con la famiglia. Questa agitazione è destinata a sparire in pochissimo tempo, nel weekend infatti secondo Branko tutto migliora. Ottimo il rapporto mamma-figli.

CANCRO (22 giugno/22 luglio): Il cuore e la casa sono in disordine dopo l'ultimo quarto della Luna quindi dovete dedicarvi a sistemare queste situazioni. Il primo mese dell'autunno è stato altalenante per voi e ci saranno problemi con questioni di eredità. Giove viene in vostro soccorso. Cercate di rilassarvi al mare, il vostro ambiente naturale.

LEONE (23 luglio/23 agosto): la Luna d'ottobre arriva nel vostro segno e si scontra con Giove in Scorpione. È la prima volta che accade ma non è un aspetto molto negativo, cercate piuttosto di stare attenti al cibo, evitate gli eccessi alimentari e dedicatevi alla cura del vostro aspetto. Domani mattina tutto cambia, Venere arriva in Bilancia, aspettate altri transiti eccezionali.

VERGINE (24 agosto/22 settembre): L'autunno per voi è iniziato alla grande soprattutto in amore, tutte le iniziative che avete intrapreso sono andate a buon fine. La Luna nel segno offre altre occasioni, domenica prende il posto di Marte illuminando la buia notte della vostra vita sentimentale. Il campo del lavoro è libero, preparate delle nuove iniziative.

BILANCIA (23 settembre/22 ottobre): Caldissima la Luna che oggi transita in Leone, una posizione perfetta per gli incontri di lavoro. Prima di affrontare alcune questioni importanti cercate di uscire fuori e di fare delle passeggiate per ritrovare la serenità di cui tanto avete bisogno. Si preannuncia un weekend carico.

SCORPIONE (23 ottobre/22 novembre): Siete troppo legati al passato, e se c'è qualcosa che vi turba, ecco che finalmente scoprite di cosa si tratta perché dovete inevitabilmente affrontarla. I giovani del segno sono disturbati dalla Luna in Leone e devono rendere conto del lavoro che hanno svolto sino a questo momento. Nessun problema, Mercurio arriva nel segno martedì.

SAGITTARIO (23 novembre/21 dicembre): Saturno, il pianeta delle grandi sfide, è da qualche anno nel vostro segno e voi avete superato prove difficili nonostante gli ostacoli che si sono presentati. Se in amore siete stati poco attenti, questo weekend potrete vivere passioni intense, domani mattina Venere è sensualissima in Bilancia. Ringraziate Mercurio per la protezione offerta nel campo del lavoro.

CAPRICORNO (22 dicembre/20 gennaio): Questa fase lunare che si apre oggi è contraddittoria, aspettate la Luna nuova del 18 per il successo. Il weekend inizia bene, siete carichi di energia e avete tantissime idee. Marte in Vergine inoltre aumenta il vigore fisico, nell'ambiente professionale l'atmosfera è pesante, la Bilancia aiuta i rapporti con i superiori ma i colleghi sono invidiosi.

ACQUARIO (21 gennaio/19 febbraio): Il transito favorevole di Venere e di Giove è ingannevole perché non mantengono mai le promesse e dovete fare da soli tutto il lavoro. Oggi cercate di evitare confronti con le persone vicine e con il partner perché potreste non uscirne molto bene, la Luna tocca la salute di fegato e stomaco.

PESCI (20 febbraio/20 marzo): Caro Nettuno, dacci oggi il nostro sogno quotidiano! Il pianeta guida fa sentire la sua presenza, stimolato da Giove. Domani ottima giornata per l'amore grazie al transito di Venere in Bilancia. Con Saturno quadrato a Marte si invitano gli uomini e le donne a prestare molta cautela.