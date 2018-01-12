Lotto e Superenalotto, estrazioni del 13 gennaio 2018: numeri vincenti

Il 13 gennaio 2018 alle ore 20:00 circa verranno estratti i numeri vincenti del concorso n°6 di Lotto, Superenalotto e 10 e Lotto serale. Abbiamo ancora un giorno di tempo per fare la nostra giocata ma scopriamo insieme su quali numeri puntare dando uno sguardo alle ultime estrazioni.

Numeri ritardatari estrazioni del Lotto

La dea bendata potrebbe bussare proprio alla tua porta se scegli di giocare i numeri ritardatari. Gli esperti aggiornano la situazione ad ogni estrazione e per domani c'è una classifica molto interessante che vede al primo posto il 76 sulla ruota di Cagliari con i suoi 204 ritardi, seguono il 20 a Bari con 107 assenze, il 16 a Torino attesto da 98 estrazioni e sulla stessa ruota anche il 65 che non si vede da 65 turni, mentre il 13 sulla ruota di Venezia manca da ben 85 estrazioni. Uno dei numeri ritardatari potrebbe essere estratto proprio il 13 gennaio 2018. Per scoprirlo vi invitiamo a restare sintonizzati su questa pagina. Adesso però diamo uno sguardo alle ultime estrazioni.

Ultime estrazioni Lotto, Superenalotto, 10 e Lotto di giovedì 11 gennaio

Estrazione 10 e Lotto serale: concorso n°5 del 11/01/2018

5 - 10 - 14 - 15 - 18 - 23 - 26 - 32 - 43 - 49 - 52 - 53 - 55 - 57 - 59 - 70 - 77 - 79 - 80 - 89

Numero Oro: 43

Doppio Oro: 43 - 52

Ultima estrazione Superenalotto del giorno 11 gennaio 2018

COMBINAZIONE VINCENTE: 37 3 28 25 82 71

NUMERO JOLLY: 75

SUPERSTAR: 36

Lotto, Estrazione n°5 del 11/01/2018

NAZIONALE 41 83 38 84 56

BARI 43 52 23 32 55

CAGLIARI 79 59 26 24 67

FIRENZE 5 32 14 83 31

GENOVA 57 18 84 28 79

MILANO 55 10 43 81 27

NAPOLI 70 15 39 19 53

PALERMO 49 14 9 63 44

ROMA 59 77 21 55 51

TORINO 89 23 74 5 11

VENEZIA 53 80 21 33 71

(I numeri vincenti sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ controllate direttamente la vostra giocata)