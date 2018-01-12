Maria De Filippi fa a pezzi Annamaria del Trono Over

La conduttrice Maria De Filippi ha perso le staffe, a farla infuriare due dame del trono over. Annamaria ed Emy saranno cacciate via dal programma?

Annamaria Tedesco lascia Uomini e donne?

Nell'ultima puntata del Trovo Over abbiamo assistito ad uno dei momenti trash migliori di sempre. Annamaria Tedesco che spesso annuncia di voler lasciare la trasmissione, è ben salda alla sua sedia e ha iniziato a conoscere Alfredo. Purtroppo le cose tra i due non sono andate bene perché a quanto pare il cavaliere si era lamentato del prezzo del biglietto del treno promettendo alla dama di fare il pieno alla macchina per andare a trovarla. Annamaria Tedesco ha detto, scherzando, che forse tutti i benzinai erano chiusi. Maria De Filippi a questo punto ha lanciato una bella frecciatina invitando la dama ad andare a trovare Alfredo senza aspettare che sia lui a muoversi e a “regolarsi”: «Annamaria non sei Miss Universo». È intervenuto anche Gianni Sperti che ha fatto vedere delle foto di Annamaria e Raffaele e la conduttrice di Uomini e donne ha chiesto alla dama se sia interessata al cavaliere visto che da anni si vocifera che abbiano una relazione. La Tedesco ha detto che sono solo amici ma Tina Cipollari sospetta che che rimanga al Trono Over solo per farlo ingelosire, la conferma è arrivata subito visto che Annamaria ha troncato anche con Alfredo.

Maria De Filippi abbandona lo studio di Uomini e donne

Gli over continuano a dare filo da torcere alla conduttrice che non riesce più a gestirli e dopo la frecciatina ad Annamaria Tedesco è arrivato il turno di Emy. La De Filippi ha rimproverato la dama perché ha smentito la redazione circa la frequentazione con Francesco. A quanto pare la dama ha detto di volerlo conoscere, ma il cavaliere ha ricordato alcune conversazioni a telefono in cui è stata scortese. Emy inoltre aveva detto che non era interessata a Francesco perché non abita a Reggio Emilia, circostanza di cui era informata anche la redazione. Messa alle strette la dama ha urlato che non le piaceva la situazione che si stava creando e Maria De Filippi, per evitare di diventare maleducata ha chiesto di far ballare i protagonisti del Trono Over perché lei voleva uscire. Ormai è chiaro che Emy è una bugiarda, forse la redazione la caccerà via dal programma?