Ecco i numeri vincenti Lotto e Superenalotto estrazioni del 22 marzo 2018

Ultima estrazione del Lotto e Superenalotto giovedì 22 marzo 2018. Il gioco del Lotto e Superenalotto continua ad appassionare milioni di italiani che sperano nella buona sorte e di essere baciati dalla dea bendata per sbarcare il lunario. Nell'ultima estrazione nessuno ha indovinato la combinazione vincente e il jackpot del Superenalotto sale a 117.200.000 milioni di euro.

Estrazioni Lotto 22 marzo 2018

Ruota 1° 2° 3° 4° 5° BARI 10 53 28 5 67 CAGLIARI 20 33 65 50 87 FIRENZE 75 14 43 3 15 GENOVA 62 33 2 44 85 MILANO 40 17 31 62 9 NAPOLI 9 40 32 20 90 PALERMO 19 35 60 37 71 ROMA 81 56 7 69 3 TORINO 3 53 59 47 12 VENEZIA 89 23 36 8 62 NAZIONALE 43 80 19 51 57

Combinazione vincente Superenalotto 22 marzo 2018 20-23-29-37-39-72 Jolly: 44 Superstar: 59

Lotto, i numeri ritardatari

NESSUN 6 E 5+1, IL JACKPOT SALE A QUOTA 118 MILIONI E 600 MILA EURO!

Le prime news sul gioco del lotto in Italia risalgono al 1620, in quell'anno infatti a Genova è stato regolarizzato il sistema di scommesse. La parola “lotto” è di origine tedesca e si riferiva appunto ai giochi basati sulle estrazioni perché il lotto era un disco o un ciottolo che decideva le sorti della giocata. Oggi fare un terno secco al lotto è il sogno di tantissime persone, vincere è una questione di fortuna. Ci sono tantissimi metodi per il calcolo dei numeri da giocare ma noi vi consigliamo di affidarvi ai numeri ritardatari. L'ultimo aggiornamento delle estrazioni del Lotto del 20 marzo 2018 vedono al primo posto il 65 sulla ruota di Torino che manca da 124 turni, seguono l'85 a Cagliari (111 ritardi), il 36 sulla ruota di Palermo (106 assenze), e ancora il 20 a Venezia, l'82 a Firenze, il 60 a Milano, il 44 a Napoli e infine il numero 87 sulla ruota Nazionale.

I numeri frequenti del Lotto

Non ci sono solo i numeri ritardatari, chi gioca al lotto infatti tiene d'occhio i numeri frequenti. Secondo il database del lotto aggiornato, ci sono 10 numeri frequenti nelle ultime 18 estrazioni che sono: il 39 sulla ruota di Napoli estratto 6 volte, il 56 a Cagliari e il 35 a Palermo estratti 5 volte. Considerando le ultime 540 estrazioni invece al primo posto tra i numeri frequenti il 35 sulla ruota di Venezia con 49 frequenze, seguono il 20 a Palermo estratto ben 48 volte, e il 5 a Bari che si è presentato per 47 estrazioni.

Ricordiamo ai nostri lettori che per il concorso 35/2018 di giovedì 22 marzo 2018 sono valide le giocate fatte sino alle 19:30. Si può giocare al lotto sia in ricevitoria che online e il sito consente di abbonarsi a più concorsi (sino ad un massimo di 50 giocate). Scegliete da 1 a 10 numeri da giocare su una o più ruote e la combinazione (ambo, terno, quaterna o cinquina). Inoltre le possibilità di vincita aumentano con il 10eLotto collegato all'estrazione del lotto serale. Sfidate la fortuna formulando la combinazione di 6 numeri al Supernelotto scegliendo anche i numeri Jolly e Superstar. Adesso però è arrivato il momento di scoprire le ultime estrazioni di Lotto e Superenalotto:

NAZIONALE 62 – 7 - 90 – 70 - 33

BARI 90 – 50 – 10 – 5 – 56

CAGLIARI 43 – 41 – 15 – 56 – 2

FIRENZE 74 – 71 – 24 – 24 – 37

GENOVA 80 – 76 – 88 – 44 -63

MILANO 69 – 22 – 35 – 26 – 34

NAPOLI 41 – 70 – 28 – 31 – 63

PALERMO 15 – 64 – 73 – 37 – 56

ROMA 78 – 88 – 32 – 81 – 35

TORINO 30 – 72 – 36 – 45 – 8

VENEZIA 6 – 2 – 15 – 84 – 49

10e LOTTO

Numeri vincenti: 4 8 14 25 36 37 44 46 50 52 54 61 62 75 77 78 81 84 85 87

Numero Oro 8 - Doppio Oro 8 46

SUPERENALOTTO