Louder Than Bombs: testo e significato della canzone dei BTS

La pubblicazione di un tweet da parte della band sudcoreana dei BTS ha provocato un vero e proprio delirio da parte dei fan che, in pochissime ore, hanno provocato un successo – nei trend del social network – dell’hashtag #LouderThanBombs. La canzone in questione è contenuta all’interno dell’album Map of the Soul: 7, il settimo prodotto discografico in studio della band sudcoreana pubblicato nel 2020 e diventato, in pochissimo tempo, l’album più venduto di sempre in Sud Corea con oltre 4 milioni di copie vendute. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su Louder Than Bombs, relativamente a testo e significato della canzone, oltre a proposito del contest dei BTS denominato #MyBTSTracks.

Testo di Louder Than Bombs, successo dei BTS

Particolarmente ambita da parte dei fan su Twitter, Louder Than Bombs è una canzone che spicca sicuramente per il suo bellissimo testo, amato da parte di tantissimi fan. Si tratta del seguente:

Ijen neomu seonmyeonghaejyeosseo

Jeo hwanho sogui natseon geurimja

Ama dasin mideul su eopseul

Joeun geonman bogo deutjan mal

Goyohan neoui seulpeumi

Nareul heundeureo

Joyonghan naui badae

Padoga ilgon hae

Louder than bombs I break

Ssodajineun apeumdeul

Nega jieotdeon geu pyojeongi

Geu pyojeongi aniran geol an geuttaebuteo

Louder than bombs I break

Baby I’m nothin’er than nothin’

Lighter than the light

Don’t you want a thing from me

But you say I’m somethin’er than somethin’

Lighter than the light

Don’t you give up your life

Here I stay, pray

Just for better days

Everyday’s a maze

Wonder if this is my place

Where’s my way?

Gyesok heundeullineun ground

Hollo muneojineun jung mute

Louder than bombs yeah

I want to tell you eodumeun mallya

Eodirado itdan geol duryeowo mara

Eotteon bami nal samkyeodo nan pogihajin ana

Neol wihan fight, we’ll shine

Neowa nan da hamkke neukkyeo

Seulpeumgwa gotong

Uyeonhan ge jeoldae anya

Yeah we picked this game

Louder than bombs I say

Sesang ape malhalge

Neoreul oemyeonhaetdeon sigan

Jakku domangchyeotdeon nanal ije deoneun eopseo

Louder than bombs I say

Saramdeureun mwo uriga bureopdae

Naega gajin pain wiseonirago hae

No matter what I do ttongbate gureune

Uriga animyeon geurae

Nuga hal geonde?

Saramdeureun mwo uriga bureopdae

Naega gajin pain wiseonirago hae

No matter what I do ttongbate gureune

Uriga animyeon geurae

Nuga hal geonde?

Louder than bombs I sing

Neowa naege yaksokae

Eotteon padoga deopchyeodo

Urin kkeuteopsi neol hyanghae noraehal georago

Louder than bombs I sing

Traduzione di Louder Than Bombs

Per riuscire a cogliere i significati e le caratteristiche del testo di Louder Than Bombs dei BTS, è assolutamente necessario approcciare alle parole di questa canzone. Per questo motivo, di seguito è offerta una traduzione di Louder Than Bombs:

Adesso è tutto più chiaro

la strana ombra in quel saluto

forse non posso crederci ancora

io vedo solo e sento cose belle

Il tuo dolore quieto

mi muovi

nel mio mare calmo

le onde vengono usate

Io esplodo e faccio più rumore delle bombe

un dolore che viene giù

lo sguardo che hai fatto

io sapevo che non era quella espressione

io esplodo e faccio più rumore delle bombe

Baby io sono meno del niente

più luminoso della luce

non vuoi nulla da me

ma tu dici che io sono più qualcosa di qualcosa

più luminoso della luce

non rinunciare alla tua vita

io sono qui, prega

per giorni migliori

ogni giorno è un labirinto

mi chiedo se questo è il mio luogo

Dov’è la mia via?

continuo a scuotere il terreno

da solo nel collasso

più rumoroso delle bombe yeah

voglio parlarti dell’oscurità

non aver paura di essere ovunque

anche s la notte mi inghiotte io non mi arrenderò

combatto per te, brilleremo

Io e te lo sentiamo tutto insieme

dolore e tristezza

non sono mai accidentali

yeah abbiamo scelto questo gioco

più forte delle bombe io dico

ti dirò prima del mondo

il momento in cui ti ho voltato le spalle

i giorni in cui corro via non resistono più

più forte delle bombee io dico

Le persone ci invidiano

è chiamata ipocrisia del dolore

non import cosa faccio

se non siamo noi

chi lo farà?

Le persone ci invidiano

è chiamata ipocrisia del dolore

non import cosa faccio

se non siamo noi

chi lo farà?

più forte delle bombe io canto

prometto me a te

non importa quali onde

canteremo per te senza fermarci mai

più forte delle bombe io canto

Il significato di Louder Than Bombs è stato spiegato dal leader della band, RM, che ha parlato dell’ispirazione che ha portato alla nascita e alla realizzazione di questo brano. Il rapper, nel vedere gli sguardi felici dei fan in concerto e durante i suoi tour, ha immaginato quanto dolore e quanta fragilità potesse esserci al di là di quei sorrisi che riusciva ad osservare: ritenendo importante quella componente e, soprattutto, la possibilità di trasportare in musica la parte più intima di ognuno dei suoi fan, i BTS hanno deciso di dar vita a una canzone di questo genere.

Louder Than Bombs è una canzone che riflette quando difficili e crescenti possano essere la paura e la fragilità in momenti di particolare dolore: attraverso le lettere e i commenti dei fan, che hanno ringraziato i BTS per essere stati per loro vicini e fondamentali in momenti molto difficili, la band coreana ha voluto riflettere un contesto sicuramente complesso attraverso la metafora del volume delle bombe, che si avverte in dolore e successo. Alla fine del brano, la band si mostra in grado di superare dolore e paura, riuscendo a cantare più forte delle bombe in vista delle conquiste future.

Il grandissimo successo dell’hashtag #LouderThanBombs su Twitter deriva da un contest lanciato dalla band sudcoreana dei BTS, denominato #MyBTSTracks. In occasione di ogni anno, avvicinandosi all’anniversario della fondazione della band, la formazione sudcoreana rilascia dei nuovi prodotti discografici o rivisitazioni e nuove edizioni di canzoni di grandissimo successo. Attraverso #MyBTSTracks i fan della band hanno potuto scegliere le canzoni che vogliono ascoltare, in occasione della data speciale, in una veste differente.

Sono state scelte le seguenti: Fake Love, Burning Up (FIRE), Life Goes On, So What, Blood Sweat & Tears, We Are Bulletproof: The Eternal. A seguito delle votazioni la band dei BTS ha dato la possibilità di scegliere una wild card attraverso #MyBTSTracks; i fan, così, hanno potuto votare l’ultima canzone avrebbero voluto inserire: in questo modo, la canzone maggiormente menzionata, avrebbe vinto. Guardando alle tendenze di Twitter, si può dire che il risultato appare particolarmente scontato per Louder Than Bombs.