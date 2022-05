La finale di Amici 21 rappresenta l’ultima puntata ufficiale in cui si potrà vedere il programma condotto da Maria De Filippi. Come in occasione di ogni anno, gli spettatori sono accompagnati lungo un percorso occupato da day-time, puntate pomeridiane e serale, che di solito viene mandato in onda in occasione di ogni sabato sera. Anche la finale di Amici viene trasmessa, nella maggior parte dei casi, in occasione di sabato, ma la finale di Amici 21 avrà una programmazione diversa: ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla finale di Amici 21, a proposito di dove vederla, orario, quando inizia e tanto altro ancora.

Amici 21 finale quando inizia e a che ora?

Come in occasione di ogni anno, la finale di Amici 21 va in onda in prima serata, a partire dalle 21.30. A differenza degli altri anni, in virtù di una concorrenza che non avrebbe comportato grandi ascolti e successi da parte del programma condotto da Maria De Filippi, la finale di Amici 21 è stata spostata a domenica 15 maggio 2022, sempre in orario serale. Tutti coloro che vorranno osservare la finale di Amici 21, dunque, dovranno aspettare più del previsto, per capire finalmente chi vincerà Amici 21 tra tutti gli artisti rimasti in gara.

Finale di Amici 21 dove vederla?

Non cambia il canale sul quale potrà essere vista la finale di Amici 21: come in occasione di ogni anno, anche la finale di Amici 21 – così come tutte le altre puntate del serale – potrà essere vista in esclusiva su Canale 5. Per tutti coloro che non hanno a disposizione un televisore o che vogliono servirsi dello streaming, si potrà fare riferimento a Mediaset Play per guardare in streaming la finale di Amici 21.

Perché la finale di Amici 21 va in onda domenica e non sabato?

Una novità, per tutti i fan del programma televisivo, riguarda il fatto che la finale di Amici 21 va in onda domenica e non sabato. Per aspettare l’esito della gara nel programma condotto da Maria De Filippi bisognerà aspettare domenica 15 maggio: ma per quale motivo c’è stata questa scelta?

Si tratta di una mossa di marketing prevista dalle reti Mediaset: in occasione di sabato 14 maggio va in onda la finale dell’Eurovision Song Contest che si tiene a Torino e che, nelle due serate inaugurali, ha conquistato il pubblico italiano mostrando picchi di share particolarmente elevati. La conduzione di Cattelan, Mika e Laura Pausini, unita agli artisti presenti in gara, hanno reso l’evento unico; per questo motivo, sarebbe assolutamente controproducente mandare in onda la finale di Amici in contemporanea con l’Eurovision, che tutti seguono in attesa di capire se Mahmood e Blanco potranno vincere la gara con il loro testo Brividi.