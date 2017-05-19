Uomini e Donne oggi Rosa Perrotta pronta per la scelta, chi trionferà tra Pietro e Alex?
di Redazione
19/05/2017
Uomini e Donne ormai sta per volgere al termine, resta solo di scoprire oggi quale sarà la scelta di Rosa Perrotta. Chi trionferà tra Pietro e Alex? Nel corso delle ultime settimane le tensioni tra i due corteggiatori e la tronista, fra qualche ora però scopriremo chi tra i due ragazzi avrà effettivamente conquistato la Perotta. Quest’ultima fase del Trono Classico di Uomini e Donne è stata decisamente movimentata e invasa dal gossip, e in questo caso il riferimento a Soleil Sorge e Luca Onestini è dovuto. Nel corso di queste settimane però anche con Rosa Perrotta e Desirèe Popper non sono state da meno… La Popper ha concluso il suo percorso da sola, a quanto pare la ragazza non è riuscita a trovare l’amore decidendo così di abbandonare il Trono, Rosa Perrotta invece ormai è vicina alla scelta. La tronista ha ridotto il tutto a Pietro e Alex, due persone totalmente differenti tra loro… Anche se sembrerebbe che Rosa Perrotta sia sentimentalmente attratta più da Alex che da Pietro. La tronista in queste ultime settimane ha deciso di allontanarsi sempre di più dal mondo del gossip, il perché è davvero molto semplice… Rosa Perrotta ha infatti ammesso di volersi concentrare il più possibile sul suo percorso, in modo tale da compiere la scelta giusta. Gli ultimi litigi con Alex però hanno riaperto la strada per Pietro, ma i vari rumors non lo danno come vincitore. Rosa Perotta quindi oggi uscirà mano nella mano con Alex o sorprenderà tutti con un cambio di scena?
Articolo Precedente
Soleil Sorge e Luca Onestini Instagram, l'accusa dei fan: è tutto falso
Articolo Successivo
Luca e Solei da Uomini e donne a Temptation Island
Redazione