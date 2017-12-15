Home Intrattenimento Luca Onestini bacia Ivana, la foto diventa virale sul web

di Redazione 15/12/2017

Luca Onestini e Ivana stanno riuscendo ad appassionare milioni di italiani che li hanno seguiti durante il Grande Fratello Vip. Da qualche giorno ormai si parla di una possibile relazione tra i due, tanto che l'atleta ha ben pensato di mandare anche un messaggio a Soleil Sorge in occasione di una sua intervista. Oggi però una foto sul web è subito diventata virare. Luca Onestini bacia Ivana in diretta televisiva? Cecilia Rodriguez a Ivana: Hai la mia benedizione Come abbiamo avuto modo di raccontare più volte, questa seconda edizione del Grande Fratello Vip senza ombra di dubbio è stata contrassegnata dagli scandali! Il primo fra tutti riguarda la fine della storia d'amore tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte. L'argentina sembra aver ritrovato la felicità tra le braccia di Ignazio Moser. La coppia però potrebbe non essere l'unica nata all'interno della casa del Grande Fratello Vip. In questi giorni non si fa altro che parlare di una possibile relazione tra Luca Onestrini e Ivana, un gossip che questa mattina potrebbe essere arrivato a un punto di svolta mediatico... Tanto che la stessa Cecilia Rodriguez, ospite di Federica Panicucci, ha esortato l'ex coinquilina affermando: Hai la mia benedizione. Il primo bacio tra Luca Onestini e Ivana Nel corso delle ultime ore i giorni di gossip non fanno altro che parlare del primo bacio tra Luca Onestini e Ivana... Ma siamo davvero sicuri che quello di oggi sia il primo bacio? In occasione della nuova ospitata a Mattino Cinque e dopo l'incoraggiamento di Cecilia Rodriguez, i due piccioncini, Luca Onestini e Ivana finalmente hanno deciso di baciarsi, una foto diventata immediatamente virale sul web. I fan della coppia hanno nato però che i due si sono baciati con estrema naturalezza e occhi chiusi, proprio come si addice a due ragazzi innamorati... Segno che i due hanno già intrapreso una relazione?

