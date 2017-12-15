Gemma Galgani e Giorgio Manetti gossip: bacio a Uomini e donne

Nell'ultima registrazione del Trono Over di Uomini e donne c'è stato un retroscena inaspettato. Maria De Filppi ha mandato in onda un pezzettino del video dopo il bacio tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti in cui la dama fa delle rivelazioni importanti.

Anticipazioni Uomini e donne over: Gemma è finta?

Grandi novità per gli amanti del gossip di Uomini e donne e della coppia Giorgio e Gemma, protagonista di un lungo tira e molla che va avanti da anni. Da qualche tempo sembra che la Galgani sia riuscita a riavvicinarsi a Manetti e dopo la cena romantica c'è stato un bacio tra la dama e il cavaliere. Il pubblico che ha letto le anticipazioni del trono over di Uomini e donne sembra non essere convinto da questo atteggiamento di Gemma e infatti la bionda torinese aveva architettato tutto. Purtroppo per lei non è riuscita nell'intento di far cedere Giorgio Manetti. Gemma Galgani crede che Giorgio sia “frenato” dal giudizio che potrebbe avere la gente su un eventuale ritorno di fiamma e di Tina Cipollari, acerrima nemica della dama. A smascherare Gems però questa volta ci ha pensato Maria De Filippi.

Maria De Filippi smaschera Gemma Galgani

La conduttrice ormai stufa ha deciso di mettere Gemma alle strette e ha mandato in onda una parte del video del ballo della dama con Manetti. Ad un certo punto Gemma Galgani ha chiesto un bacio al Gabbiano George: «Un bacio e poi potrei anche morire!». Inutile dire che tutti in studio sono rimasti sconvolti. Eppure Gemma è disposta a tutto pur di tornare insieme a Giorgio, negli scorsi giorni infatti gli ha fatto una bellissima sorpresa, addobbando il camerino con romantiche stelle e altri oggetti carini. Pur essendo rimasto colpito però c'è un altro gossip che riguarda Giorgio Manetti e la presunta relazione con Anna Tedesco. Dopo aver smascherato Gemma e il suo piano, Queen Mary riuscirà a provare che i due sono una coppia? Lo scopriremo nelle prossime anticipazioni del trono over di Uomini e donne.