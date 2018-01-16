Mangiare capsule di detersivo, la nuova challenge dei teenager USA

La Tide Pods Challenge è una nuova sfida che arriva dagli USA dove si sono registrati diversi casi di intossicazione da capsule di detersivo.

Mangiare detersivo per lavatrice è pericoloso

Ogni anno i giovani lanciano nuove sfide social mettendo a rischio la propria salute. L'ultima si chiama Tide Pods Challenge e da Capodanno sono stati registrati 40 casi di intossicazione tra i più giovani, numeri destinati a crescere. Negli Stati Uniti è stato già lanciato l'allarme per questa ultima moda dopo che le bacheche sono piene di video con la prova coraggio che consiste nel masticare le capsule di detersivo per la lavatrice. La Consumer Product Safety Commission ha spiegato quali sono le conseguenze in seguito all'ingestione di detersivo. Lo scorso anno sono stati segnalati almeno 220 casi di intossicazione di cui il 25% attribuibili alla Tide Pods Challenge.

Conseguenze fatali della Tide Pods Challenge

All'inizio la challenge era nata come un gioco poi è diventata una vera e propria sfida tra amici. Dopo aver riempito la bocca con le capsule si fa uscire il sapone oppure si ingeriscono, il video viene condiviso per invitare altri amici a fare lo stesso, se ne hanno il coraggio. Ann Marie Buerkle, dirigente del Consumer Product Saftey Commission ha ricordato che le capsule con il detersivo provocano difficoltà respiratorie, vomito e perdita di coscienza. Le tide pods sono pericolose e in America sono 10 i casi di morte per ingestione che hanno riguardato anziani con demenza e bambini. Le associazioni dei consumatori hanno invitato i produttori a modificarne l'aspetto.