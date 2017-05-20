Home Intrattenimento Luca Onestini e Soleil Sorgé gossip dopo scelta, l’attacco di Cecilia Zagarrigo

Luca Onestini e Soleil Sorgé gossip dopo scelta, l’attacco di Cecilia Zagarrigo

20/05/2017

Luca Onestini ha fatto la sua scelta definitiva, ovvero Soleil Sorgé: si sapeva da molto tempo, ma per rendere le cose ufficiali si doveva aspettare la messa in onda della registrazione della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, nella quale l’ex Mister Italia ha scelto la modella italo-americana Soleil Anastasia Sorgé e la Redazione di UeD ha deciso di mettere in onda anche le reazioni del dopo scelta, ma non è finita, perché i due piccioncini hanno già registrato una puntata speciale per mostrare la vita quotidiana della neo coppia proveniente dal dating show di Maria De Filippi. Ma non sono tutte rose e fiori, in quanto Luca ha lasciato tristi due persone: si tratta di Giulia Latini e Cecilia Zagarrigo. E proprio quest’ultima ha sferrato un vero e proprio attacco dopo scelta che non solo alimenta il gossip, ma alimenta forti dubbi sulla coppia Luca e Soleil. Vedendo tutte le news di gossip su Luca Onestini e Soleil Sorgé viene da chiedersi: come stanno le non scelte Giulia Latini e Cecilia Zagarrigo? Se Luca e Soleil stanno vivendo giorni pieni di amore, la ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne ha sferrato un vero e proprio attacco contro la scelta dell’ex Mister Italia. Sia Giulia, sia Cecilia si sono sfogate con la Redazione e hanno mostrato l’evidente delusione per la mancata scelta, anche se la Latini ne era consapevole da un po’. Diversa l’idea della Zagarrigo, visto che era stato il tronista a cercarla a tutti i costi. A distanza di una settimana dalla registrazione della scelta di Luca Onestini, pare che la ragazza abbia ancora del veleno da buttare fuori: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è sfogata in una intervista a IlVicolodelleNews, nella quale asserisce che si è sentita usata, è stata illusa per poi essere messa da parte e non capisce perché non l’ha mandata via prima. Invece, non solo l’ha tenuta nel suo harem del Trono Classico, bensì l’ha pure baciata fino all’ultima esterna, quando invece aveva già deciso. Luca risponderà, o sarà la sua fidanzata Soleil a rispondere per le rime alla ex rivale in amore?

