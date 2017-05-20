Home Intrattenimento Maurizio Costanzo Show: il marito di Maria De Filippi furioso, ecco perché

Maurizio Costanzo Show: il marito di Maria De Filippi furioso, ecco perché

di Redazione 20/05/2017

Gaffe imperdonabile per Maurizio Costanzo proprio durante il suo programma di punta, il Maurizio Costanzo Show. Come ogni giovedì, l’appuntamento con lo show più longevo della TV italiana si rinnova, ma stavolta il conduttore, nonché marito di Maria De Filippi, era furioso con il suo staff per una figuraccia fatta con un ospite illustre che era presente in trasmissione. Si tratta di Claudio Amendola, ospite in occasione di una puntata in cui si parlava del padre, l’indimenticato Ferruccio Amendola, storico doppiatore di numerosissimi film nonché grande attore italiano. Durante il dibattito, gli autori di Costanzo hanno fatto partire un video che mostrava un pezzo del famosissimo film Rocky, in quanto l’attore e doppiatore Amendola ha doppiato più volte Stallone in quel ruolo. O almeno, così credevano gli autori. E’ stato Claudio Amendola a chiarire questo fatto, scatenando l’ira funesta di Maurizio Costanzo contro i suoi collaboratori: l’attore ha spiegato al pubblico e agli ospiti che Sylvester Stallone non era stato doppiato da Ferruccio Amendola e lo ha fato notare con ironia. Ironia che al marito di Maria De Filippi non è piaciuta per nulla. Scusandosi con Amendola jr, ha sbottato furiosamente contro il suo staff e la redazione di Maurizio Costanzo Show, minacciando di licenziare uno ad uno. Lo scopo era rendere omaggio a Ferruccio Amendola e la sua carriera di doppiatore, ma durante il filmato, il figlio Claudio si è accorto che era stato mandato in onda il primo film di Stallone, Rocky, che in quell’occasione era stato doppiato da Gigi Proietti e non dal padre. L’attore romano ha svelato il clamoroso errore a un Maurizio Costanzo furioso, precisando che l’attore aveva doppiato tutti gli altri Rocky, eccetto il primo. Ma Claudio Amendola, a differenza del marito di Maria De Filippi, ha preso tutta la faccenda con ironia, chiedendo se questo era un esame per vedere se lui conosce tutti i film in cui il padre ha prestato la voce.

