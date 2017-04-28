Home Intrattenimento Luca Onestini e Soleil Sorge Trono Classico, comunicano fuori Uomini e Donne?

di Redazione 28/04/2017

L’ultima registrazione del Trono Classico ha aumentato ulteriormente la confusione dei fan del tronista Luca Onestini riguardo la sua scelta: l’ex Mister Italia è indeciso tra Cecilia Zagarrigo, Giulia Latini eSoleil Sorge, le quali non sanno neanche più cosa inventarsi per essere la favorita. Tutte e tre vivono questa situazione nello smarrimento più totale, tanto che Soleil si è lasciata sfuggire un segreto: lei e Luca comunicano fuori Uomini e Donne. Ma non sarebbe vietato dal regolamento? Ma soprattutto, come avrebbero fatto a farla franca per tutto questo tempo, beffando anche la Redazione? Semplice, attraverso Instagram. Andiamo con ordine: tutto parte da una polemica che impazza da giorni sui social che riguarda appunto Luca Onestini e Soleil Sorge. Luca ha chiuso le sue pagine social per rispettare il regolamento del programma, ma non quelle dei familiari, specialmente quella del fratello Gianmarco Onestini. Attraverso la sua pagina, alcune fan del dating show di Maria De Filippi hanno notato alcuni messaggi in codice che sembravano indirizzati proprio al tronista da parte della corteggiatrice italo-americana. Il segreto confessato durante la registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne da Soleil Sorge è un po’ la scoperta dell’acqua calda, visto che tutte le corteggiatrici cercano di comunicare con il tronista attraverso dediche e canzoni su Instagram. Le ragazze, al di fuori dello studio, non possono certo sentire Luca, quindi usano questo mezzo per poter trasmettere le loro sensazioni. Tuttavia, Soleil non sembra essere la preferita dell’ex Mister Italia, visto che al fratello Gianmarco ha presentato Cecilia Zagarrigo: sarà lei la scelta definitiva? Certo è che essere indecisi tra tre ragazze non è cosa da poco, per giunta tutte e tre diverse tra di loro. Durante la prossima registrazione ci saranno ancora colpi di scena oppure Luca allungherà di molto la sua permanenza a UeD?

