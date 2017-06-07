Home Intrattenimento Luca Onestini Instagram: duro attacco di Tina Cipollari, colpa di Soleil Sorgè?

di Redazione 07/06/2017

Nonostante Uomini e Donne abbia chiuso i battenti per la pausa estiva, le news di gossip riguardo le coppie nate in questa edizione non accennano ad essere meno costanti, poco importa se siamo già nel pieno dell’estate 2017. Oltre alla crisi che sembra aver colpito Marco Cartasegna e Federica Benincà, la coppia formata da Luca Onestini e da Soleil Sorgè sta facendo molto parlare, soprattutto per la probabile partecipazione a Temptation Island. Su Instagram inoltre hanno postato un video insieme in cui parlano di una persona costruita, falsa e vittimista che pensa solo ai soldi, e più di qualcuno ha pensato che stessero parlando di Giulia Latini. L’ex corteggiatrice sarà impegnata in un programma per MTV insieme ad altri protagonisti di UeD. E invece, pare proprio che la frecciatina sia rivolta a Tina Cipollari, opinionista sia del Trono Classico, sia del Trono Over, la quale non ha aspettato oltre per sferrare un duro attacco a mezzo social. Basta un video su Instagram e il litigio social è servito: tra i tanti commenti postati nel video postato sul profilo dell’ex tronista ed ex Mister Italia Luca Onestini, spicca quello di Tina Cipollari. Sentendosi chiamata in causa, la bionda vamp non ha tardato a sferrare il suo attacco social e a dare la colpa del comportamento dell’ex protagonista del Trono Classico proprio alla sua fidanzata Soleil Sorgè. Tina Cipollari ha voluto citare un proverbio popolare per commentare a mezzo social la diretta Instagram di Luca Onestini e Soleil Sorgè in cui lanciavano frecciatine contro una ipotetica persona falsa e vittimista che pensa solo ai soldi: E’ proprio vero che chi va con lo zoppo impara a zoppicare…non lo riconosco più!” La vicinanza con l’italo-americana ha cambiato veramente l’ex tronista modenese?

