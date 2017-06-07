Belen Rodriguez e Andrea Iannone presto genitori, gli indizi sui social
di Redazione
07/06/2017
Belen Rodriguez e Andrea Iannone presto genitori. La notizia di una nuova gravidanza per la showgirl argentina diventa sempre più certa. Questa volta a sostenere il gossip pare che ci siano anche degli indizi sui social… Belen Rodriguez mamma bis? Il gossip a quanto pare sembra essere destinano a verificarsi il prima possibile. Durante le puntate di Selfie – Le cose cambiano più volte il pubblico ha notato un pancino sospetto… La showgirl però non ha mai confermato la notizia di una sua possibile gravidanza. I fan in queste ultime settimane hanno notato alcuni indizi sui social che invece confermerebbero la tesi secondo la quale Belen Rodriguez e Andrea Iannone presto potrebbero diventare genitori. Da diverso tempo, inoltre, la Rodriguez non posta più sui suoi canali social i video che raccontano i vari allenamenti in palestra. Che la showgirl abbia allentato data appunto la nuova gravidanza? Mentre i fan continuano la ricerca degli indizi, ecco che l’argentina decide di far luce sul nuovo gossip. Dunque Belen Rodriguez e Andrea Iannone presto genitori? La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone procede sempre meglio, tanto che i due pare che abbiano deciso di mettere su famiglia. La showgirl e il motociclista potrebbero diventare genitori a breve. Recentemente la Rodriguez è stata avvistata con uno strano pacchetto tra le mani, ovvero un farmaco che spesso si usa nei primi mesi della gravidanza. In occasione di un’intervista rilasciata a Chi però la showgirl ha ammesso che il farmaco in realtà le è stato consigliato da Michelle Hunziker per la cura dei capelli… Sarà vero?
