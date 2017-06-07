Claudio Sona e Mario Serpa guerra fredda in Puglia dopo Uomini e Donne
di Redazione
07/06/2017
Claudio Sona e Mario Serpa in guerra fredda? L'ex coppia di Uomini e Donne è in questi giorni si trova in Puglia per un lavoro che vede anche la collaborazione di MTV. Dai social però emergerebbe che i rapporti tra Claudio Sona e Mario Serpa siano davvero tesi... Claudio Sona e Mario Serpa, quante volte ci siamo chiesti se i due fossero tornati insieme? Sembrerebbe che la riappacificazione fra i due sia destinata a rimanere un ricordo. Negli ultimi tempi il gossip ha parlato parecchio della coppia nata sul Trono Gay, soprattutto per quanto riguarda Mario Serpa. Dopo il percorso da corteggiatore, il modello era diventato un fedele opinionista di Uomini e Donne, per poi svanite nel nulla... Secondo alcuni rimors, ormai sempre più veritieri, Mario Serpa non ha alcuna intenzione di riprendere i rapporti con Claudio Sona. Serpa infatti sarebbe pronto per una nuova avventura come tronista, già dal prossimo settembre. Quanto detto pare che sia stato confermato dagli atteggiamenti dell'ex coppia in Puglia. Dai profili social di Claudio Sona e Mario Serpa si evince che i due ragazzi stanno bene attenti ad evitarsi tutto il giorno tra spiaggia e eventi vari. La guerra fredda tra Claudio Sona e Mario Serpa pare che abbia coinvolto anche gli altri persona di Uomini e Donne, creando due frazionamenti. Osservando le stories Instagram di Claudio Sona possiamo notare come il modello veronese sia sempre più vicino all'accerrima nemica di Mario Serpa e il suo fidanzato, ovvero Sonia Lorenzini e Manuele Mauti. Chissà se l'amicizia nata fra i tre ragazzi abbia incrementato l'astio tra Claudio Sona e Mario Serpa...
