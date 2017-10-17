Branko del giorno, previsioni oroscopo di oggi: nuova vita per Scorpione

Buongiorno a tutti! Oggi è martedì 17 e i più scaramantici sono alla ricerca di riti per esorcizzare la paura che accada qualcosa. Noi di Lettera35 ci affidiamo alle previsioni oroscopo di Branko del giorno per sapere cosa succederà. L'astrologo istriano ha osservato la posizione degli astri di oggi 17 ottobre 2017 e ha formulato l'oroscopo sul Messaggero. Giocate d'anticipo e leggete le previsioni, tanta fortuna per Scorpione grazie all'arrivo di Mercurio!

ARIETE (21 marzo/20 aprile): Spunti interessanti nel campo del lavoro grazie al breve transito in Scorpione di Mercurio, un influsso che sollecita il vostro senso degli affari. Purtroppo il matrimonio e le associazioni sono settori ancora troppo vulnerabili e risvegliate l'avvocato che è in voi per risolvere tutto.

TORO (21 aprile/20 maggio): Siete battaglieri oggi! Mercurio in Scorpione infatti risveglia il vostro spirito di combattenti, anche il Sole apre a lotte di tipo professionale e scontri nelle collaborazioni ma i Toro sanno sempre come si vince: sincerità e scaltrezza. In amore invece serve più passione e meno orgoglio.

GEMELLI (21 maggio/21 giugno): Il Sole è bellissimo in Bilancia e voi scalpitate perché volete farvi notare nell'ambiente professionale. Il sestile di Saturno in Sagittario però per voi è ambiguo quindi Branko suggerisce di rivedere alcune imprese già impostate e di perfezionarle sotto l'influsso della Luna nuova domani e giovedì.

CANCRO (22 giugno/22 luglio): La Luna vi aiuta a trovare tutte le soluzioni di cui avete bisogno per risolvere i problemi con le donne che si sentono trascurate dal compagno e dai figli. Mercurio che passa in Scorpione per voi è segno di fortuna in amore e apre un nuovo capitolo importante per tutte le relazioni.

LEONE (23 luglio/23 agosto): Mercurio in Scorpione è velenose e risveglia alcuni ricordi poco piacevoli. Non lasciatevi trasportare dal passato e proiettatevi verso il domani. La Luna nuova illumina il sentiero, mentre oggi potete contare sulla coppia Sole-Saturno che accende la passione.

VERGINE (24 agosto/22 settembre): Siete al centro della scena lavorativa, Mercurio in Scorpione raggiunge il punto ideale per la professione e voi avete anche Marte che vi dona la forza del pensiero e vi rende creativi. Purtroppo c'è il solito Nettuno fatalista che apre le porte al destino.

BILANCIA (23 settembre/22 ottobre): È un periodo pieno di arrivi questo, qualche giorno di sciopero astrale non vi farà male. Tuttavia potete sempre contare sul sestile Sole-Saturno che favorisce gli incontri e riceverete un aiuto inaspettato e meritato perché se gli astri sono viaggiatori, le persone riuscite a farle fermare.

SCORPIONE (23 ottobre/22 novembre): Secondo l'oroscopo di Branko oggi inizia una nuova vita per voi condizionati da influssi negativi e positivi esterni. Mercurio è entrato nel segno alle 8 del mattino quindi non perdete tempo e dedicatevi a progetti e iniziative. Farete tanti incontri giusti!

SAGITTARIO (23 novembre/21 dicembre): La Luna in Vergine si congiunge a Marte e si scontra con Saturno e Nettuno. Mercurio ha deciso di andare in ferie sino a Novembre, quindi cari Sagittario fate una pausa salutare perché la salute può causarvi qualche problema, soprattutto le patologie croniche.

CAPRICORNO (22 dicembre/20 gennaio): Il nuovo viaggio di Mercurio è importante per le prossime imprese e per le collaborazioni. Nel vostro cielo oggi c'è ancora un buco nero nel settore delle associazioni e rischiate di fare il gioco dell'avversario. Il sistema nervoso è molto provato. Sicuramente siete il segno più sfortunato di oggi.

ACQUARIO (21 gennaio/19 febbraio): Il buongiorno si vede dal mattino e il bacio d'amore di Venere vi ha regalato tanta fortuna, preparate le prossime iniziative e soprattutto non vi fermate davanti al cambiamento, domani la Luna nuova apre tutte le porte che ha chiuso il critico Mercurio.

PESCI (20 febbraio/20 marzo): Mercurio in Scorpione stimola l'attività professionale e finanziaria, il transito però è velocissimo e non c'è tempo da perdere. Partite subito con le azioni dirette e presentatevi di persona per ottenere quello che volete.