Una brutta notizia per i tifosi della Lazio che, in occasione del 20 maggio 2022, si confrontano con quanto riportato da alcuni giornali. Luis Alberto, il centrocampista della Lazio che ha fatto molta fatica in occasione della stagione 2021/2022 con la gestione di Sarri, potrebbe lasciare la Lazio. Già in passato Luis Alberto aveva fatto notare dei comportamenti poco professionali, non presentandosi agli allenamenti della Lazio a inizio stagione e facendo pensare di voler lasciare la Lazio. Adesso, a termine della stagione 2021/2022, sempre più tifosi sono convinti che Luis Alberto lascerà la Lazio per tornare in Spagna o raggiungere un’altra squadra. Intanto, stando a quanto riportato da molti giornali, il centrocampista non dovrebbe giocare l’ultima partita di campionato. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a tal proposito.

Luis Alberto lascia la Lazio? Le indiscrezioni sulla sua assenza

Luis Alberto lascia la Lazio, è questo è il contenuto di una indiscrezione che si fa sempre più preoccupante per i tifosi biancocelesti. In passato Luis Alberto aveva fatto notare la sua insofferenza nei confronti dell’ambiente biancoceleste non presentandosi agli allenamenti di inizio stagione e, per questo motivo, venendo messo ai margini della squadra per un periodo limitato di tempo. Il centrocampista è stato recuperato nel corso degli anni per quanto, con la gestione di Sarri, è parso più marginale nel progetto, dal momento che il calciatore, molto spesso, è subentrato dalla panchina o non ha giocato l’intera partita.

Adesso, alla vigilia dell’ultima partita di campionato per la Lazio, Luis Alberto non si è presentato agli allenamenti, non dando una spiegazione precisa della sua scelta; per molti tifosi e per molti giornali ciò significa che Luis Alberto lascia la Lazio, abbandonando la formazione biancoceleste al termine della stagione. Non è chiara quale sia la verità ma sembra che l’atteggiamento del centrocampista spagnolo voglia significare questo.

Luis Alberto non giocherà l’ultima partita di campionato?

L’assenza di Luis Alberto non è preoccupante soltanto perché il centrocampista spagnolo potrebbe lasciare la Lazio il termine della stagione ma anche perché, in questo modo, la Lazio non avrà a disposizione i suoi uomini più importanti per l’ultima sfida di campionato. Stando a quanto è stato riportato da più quotidiani, infatti, è sicura l’assenza di Ciro Immobile, che non giocherà l’ultima partita della Lazio pur avendo provato a recuperare. Assente anche il difensore centrale Patric, squalificato. Con l’eventuale assenza di Luis Alberto, l’ultima partita della Lazio potrebbe complicarsi non poco.