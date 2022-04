Romelu Lukaku, dopo meno di un anno, avrebbe deciso di lasciare Londra, abbandonando il Chelsea e tornando all’Inter. Infatti, i contatti con l’Inter si sono intensificati e Big Rom ha dichiarato “Se volete, io torno”. La stagione del calciatore ex neroazzuro nella squadra londinese non è stata delle migliori, sia per una manca di feeling con l’allenatore Tuchel, poi con una posizione quasi costante in panchina e adesso nelle retrovie, dove ormai è assente. Insomma, mentre nella squadra italiana era considerato un re, adesso è come se non avesse alcun ruolo. Questi sono i motivi dell’interesse a tornare nella squadra neroazzurra, anche se questo ritorno è abbastanza improbabile, almeno per il momento. Ma il ritorno di Lukaku all’Inter può essere fattibile? Ecco tutto ciò che c’è da sapere a tal proposito.

Lukaku torna all’Inter? Il possibile trasferimento dell’attaccante

Il ritorno di Lukaku all’Inter è davvero difficile poiché si dovrebbero verificare numerosi eventi affinchè lui riesca a tornare: innanzitutto dovrebbe definirsi il futuro del Chelsea, aspettando il passaggio di proprietà da Abramovich alla cordata che dovrebbe presentare un’offerta la settimana prossima. Successivamente l’Inter dovrebbe trovare una formula che renda possibile l’investimento: non si può parlare di riacquisto ma di prestito oneroso con diritto di riscatto, con un’attenta valutazione.

E, infine, Lukaku dovrebbe accettare che il suo stipendio venga ridotto da 12,5 milioni di euro ai 7,5 milioni, percepiti quando giocava nella squadra neroazzurra. Certo è che se Lukaku dovesse tornare all’Inter dovrebbe ricominciare il suo percorso da capo e impegnarsi affinché il suo ritorno sia un beneficio per la squadra e non uno svantaggio. Di sicuro, se Lukaku dovesse tornare all’Inter, darebbe una grossa mano al reparto offensivo della formazione nerazzurra.

Le dichiarazioni di Lukaku in un’intervista

Le parole di Lukaku in un’intervista sono apparse emblematiche: “Voglio dire per prima cosa un grande scusa ai tifosi dell’Inter perché penso che il mio addio dovesse avvenire in maniera diversa – ha dichiarato il giocatore – Avrei dovuto parlare prima con voi, perché le cose che voi avete fatto per me, per la mia famiglia, per mia madre, per mio figlio, sono cose che rimangono per me nella vita”. La speranza di Lukaku non sono state nascoste: “Io spero davvero nel profondo del mio cuore di tornare all’Inter, non alla fine della mia carriera, ma a un livello ancora buono per sperare di vincere di più”.

Perchè Lukaku spera di tornare all’Inter? Oltre l’amore che il giocatore prova per i neroazzurri, c’è anche sicuramente il mancato feeling con il tecnico Tuchel: “Non sono contento della situazione attuale, questo è normale – ha detto Lukaku manifestando il proprio malessere attuale – Il mister ha scelto di giocare con un altro modulo, io devo solo non mollare e continuare a lavorare ed essere professionista”. L’attaccante belga però ci tiene a ribadire il concetto con dichiarazioni che sicuramente non piaceranno alla dirigenza del club londinese: “Non sono contento per la situazione, ma sono un lavoratore e non devo mollare”.